Про це свідчить нещодавнє дослідження, яке охопило 3,5 тисячі зразків клітин курців табаку та виявили значні зміни ДНК, пов'язані з раком легенів і пухлинами.

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Вейпніг шкодить організму на рівні ДНК

Вчені припустили, що ті люди, які полюбляють вейп, матимуть аналогічний стан, як у курців, навіть якщо вони викурили менше 100 справжніх сигарет у своєму житті.

Наразі усе ще мало даних стверджувати, що електронні сигарети призводять до раку. Але деякі генетичні зміни свідчать про небезпеку,

– зазначила автор дослідження К'яра Херцог.

Перспектива дослідження

Дослідники зауважили, що для того, аби з'ясувати довгостроковий вплив вейпінгу на здоров'я, потрібні додаткові дослідження.

Та все ж, уряди багатьох країн світу вирішили ухвалити нові закони, спрямовані на боротьбу з курінням і вейпінгом.