Дослідження, опубліковане в JAMA Network Open, показує, що близько 5% дорослих у США піддаються впливу щонайменше 6 потенційно гепатотоксичних рослинних речовин. Деякі з цих добавок популярні й в Україні.

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Які добавки можуть викликати ураження печінки

Вчені виявили, що куркума, кратом, екстракт зеленого чаю і камбоджійська гарцинія викликають важкі й навіть смертельні ураження печінки.

Також печінці шкодять куркумін, ашваганда, продукти з чорного кохошу і червоний дріжджовий рис, який п'ють нібито для зниження рівня холестерину.

У людей, які споживали ці добавки, частіше фіксували артрит, захворювання щитоподібної залози та рак. І, у підсумку, через їхні захворювання їм доводилося приймати лікарські рецептурні препарати значно частіше за тих, хто не вживав ці добавки.

Як проводилося дослідження

У цьому дослідженні вчені проаналізували дані понад 9 500 дорослих американців, включаючи дані про вплив рецептурних препаратів, трав'яних та дієтичних добавок. Учасники були зареєстровані в період із січня 2017 року до березня 2020 року.