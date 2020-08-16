Які стани дитини не потребують лікування: перелік
Коли з'являється перша дитина, турботливі батьки часто занадто непокояться про своїх немовлят та "накручують" себе. І у цьому випадку необхідно знати, що ж є варіантом норми, а що – відхиленням від неї.
У немовлят існують стани, які не потребують лікування. Про них розповіла педіаторка та нефрологиня Марія Шпит.
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- Тім'ячко – варто пам’ятати, що норми розмірів мають широку варіабельність, а також є нормою різний час закриття.
- Позиційна потилична плагіоцефалія. Зміни форми черепа внаслідок тривалого перебування малюка на спині лежачи. Зникає, коли малюк починає проводити більше часу в іншому положенні.
- Неонотальна окципіальна алопеція. Кожна волосина має свій життєвий цикл. В новонароджених зародкові волосини рано чи пізно повинні випасти – на їхньому місці виростають нові.
- Косоокість новонародженого. Даний стан схожий на косоокість – псевдострабізм. Виникає через неузгодженість роботи очних м’язів.
- Рефлекс Моро – здригання або "підкидання" ручок малюка.
- Молочний язик – являється залишком молочка чи суміші на язичку.
- Перлини Епштейна – білі утвори, тверді на дотик, розташовані на передні поверхні ясен.
- Вузлики Бона – дрібні утвори з зачатків слинних залоз, розташовуються на піднебінні.
- Лососева пляма, червоні плями є результатом того, що кровоносні судини в цій ділянці не мають достатньої інервації і постійно розширені.
- Монголські плями, плоскі блакитно-сірі або коричневі плями – виникають, коли меланоцити потрапляють глибоко в шкіру.
- Акне, папули – виникають внаслідок реакції сальних залоз на гормональну перебудову організму.
- Токсична еритема – висипання мають вигляд червоних плям, які зливаються між собою.
- Мілії – утворюються через відкладення кератину в порах, розташовуються на крилах носа, щоках і чолі.
- Фізіологічне лущення – спостерігається переважно на 3-4 день життя.
- Пітниця – маленькі папули, що розташовані на закритих ділянках шкіри. Виникає внаслідок закорковування потових залоз.
- Телархе – нагрубання молочних залоз у малюків старше 6 місяців. До 6 місяців – це неонатальна гіперплазія грудних залоз, пов'язане із впливом гормонів матері після пологів. Також можливе виділення з сосків рідини й кров'янисті виділення з піхви.
- Асиметрія шкірних складок на ногах, без інших симптомів не є патологією.
- Коли колір випорожнень у немовляти зелений, жовтий, оранжевий, коричневий. У новонароджених це є варіантом норми.
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