Що не потрібно лікувати у дітей / Pixabay

Коли з'являється перша дитина, турботливі батьки часто занадто непокояться про своїх немовлят та "накручують" себе. І у цьому випадку необхідно знати, що ж є варіантом норми, а що – відхиленням від неї.