Какие состояния ребенка не требуют лечения: перечень
Когда появляется первый ребенок, заботливые родители часто слишком беспокоятся о своих младенцах и накручивают себя. И в этом случае необходимо знать, что же является вариантом нормы, а что – отклонением от нее.
У младенцев существуют состояния, не требующие лечения. О них рассказала педиатр и нефролог Мария Шпит.
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- Темечко – стоит помнить, что норма размера имеет широкую вариабельность, а также является нормой разное время закрытия.
- Позиционная затылочная плагиоцефалия. Изменения формы черепа вследствие длительного пребывания малыша на спине лежа. Исчезает, когда малыш начинает проводить больше времени в другом положении.
- Неонотальная окципиальная алопеция. Каждый волос имеет свой жизненный цикл. У новорожденных зародышевые волоски рано или поздно должны выпасть – на их месте вырастают новые.
- Косоглазие новорожденного. Данное состояние похоже на косоглазие – псевдострабизм. Возникает из-за несогласованности работы глазных мышц.
- Рефлекс Моро – вздрагивания или вскидывание ручек малыша.
- Молочный язык – является остатком молочка или смеси на язычке.
- Жемчужины Эпштейна – белые образования, твердые на ощупь, расположенные на передней поверхности десен.
- Узелки Бона – мелкие образования из зачатков слюнных желез, располагаются на небе.
- Лососевое пятно – красные пятна являются результатом того, что кровеносные сосуды в этой области не имеют достаточной иннервации и постоянно расширены.
- Монгольские пятна – плоские голубовато-серые или коричневые пятна – возникают, когда меланоциты попадают глубоко в кожу.
- Акне, папулы – возникают вследствие реакции сальных желез на гормональную перестройку организма.
- Токсическая эритема – высыпания имеют вид красных пятен, которые сливаются между собой.
- Милии – образуются из-за отложения кератина в порах, располагаются на крыльях носа, щеках и лбу.
- Физиологическое шелушение – наблюдается преимущественно на 3-4 день жизни.
- Потница – маленькие папулы, расположенные на закрытых участках кожи. Возникает вследствие закупорки потовых желез.
- Телархе – нагрубание молочных желез у малышей старше 6 месяцев. До 6 месяцев – это неонатальная гиперплазия грудных желез, связанная с воздействием гормонов матери после родов. Также возможно выделение из сосков жидкости и кровянистые выделения из влагалища.
- Асимметрия кожных складок на ногах без других симптомов не является патологией.
- Когда цвет испражнений у младенца зеленый, желтый, оранжевый, коричневый. У новорожденных это является вариантом нормы.
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