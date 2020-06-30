Сексуальні фантазії, поки вони залишаються фантазіями, ніякої шкоди не мають. Але можуть зіпсувати сексуальне життя.

Що робити, якщо в голові у вас зрідка виникають думки про насильство або іншої подібні сексуальні фантазії, розповіла сексолог Тетяна Мулявко, пише 24 канал.

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Якщо жінка або чоловік раз збудилася від картинки в голові з оргією на сотню осіб – це не означає, що вона хоче спробувати таке в реальному житті.

Але ж у маніяків, садистів, гвалтівників теж все починалося з фантазій, так де ж межа?

Як зрозуміти, що у вас хворобливі сексуальні фантазії

Ви не можете збудитися від інших, "дозволених" сцен.

Фантазії стають нав'язливими і несуть вам дискомфорт, неприємні відчуття.

Від думок до дій – вам мало фантазувати, ви хочете спробувати те, що заборонено законом.

Коли починати турбуватися, якщо такі фантазії присутні у партнера

Елемент нав'язливості: партнер не просто поділився, але продовжує постійно розповідати, обговорювати, залучає вас в розмови про свої фантазії, навіть якщо вам це неприємно.

Перехід до дій: наприклад, у нього виникають фантазії про зґвалтування – він шукає порноролики з насильством.

Бажання втілити заборонені законом дії в життя.

Якщо ж у вас зрідка миготять сексуальні фантазії про щось заборонене, але вам ніколи не хотілося б втілити подібне в життя – просто заспокойтеся. Таке буває у багатьох, і це не робить вас маніяком-збоченцем, ви нормальна людина,

– наголосила сексолог.