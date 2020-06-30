Сексуальные фантазии, пока они остаются фантазиями, никакого вреда не несут. Но могут испортить сексуальную жизнь.

Что делать, если в голове у вас изредка возникают мысли о насилии или другие подобные сексуальные фантазии, рассказала сексолог Татьяна Мулявко, пишет 24 канал.

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Если женщина или мужчина раз возбудились от картинки в голове с оргией на сотню человек – это не значит, что они хотят попробовать такое в реальной жизни.

Но в маньяков, садистов, насильников тоже все начиналось с фантазий, так где же предел?

Как понять, что у вас больные сексуальные фантазии

Вы не можете возбудиться от других, "разрешенных" сцен.

Фантазии становятся навязчивыми и несут вам дискомфорт, неприятные ощущения.

От мыслей к действиям – вам мало фантазировать, вы хотите попробовать то, что запрещено законом.

Когда начинать беспокоиться, если такие фантазии присутствуют у партнера

Элемент навязчивости: партнер не просто поделился, но продолжает постоянно рассказывать, обсуждать, привлекает вас к разговорам о своих фантазиях, даже если вам это неприятно.

Переход к действиям: например, у него возникают фантазии об изнасиловании – он ищет порноролики с насилием.

Желание воплотить запрещенные законом действия в жизнь.

Если же у вас изредка мелькают сексуальные фантазии о чем-то запрещенном, но вам никогда не хотелось бы воплотить подобное в жизнь – просто успокойтесь. Такое бывает у многих, и это не делает вас маньяком-извращенцем, вы нормальный человек,

– отметила сексолог.