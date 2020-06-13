Стрес, переживання, зниження лібідо і цікавості партнерів один до одного внаслідок 24-годинного перебування разом можуть вплинути на якість сексу. Ось, кілька порад, які допоможуть відновити потяг та пристрасть.

Дбайте про свій вигляд

Сексолог Дженіс Хіллер розповіла, що важливо не забувати про гігієну і свій зовнішній вигляд вдома.І хоч, це здається очевидним, але зовнішній вигляд вдома впливає на сексуальне збудження не тільки партнера, але й ваше.

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Розмовляйте відверто, будьте близькими

Спілкування – ключ до близькості як духовної, так і фізичної. Фахівці радять почати з відвертої розмови, яка створить позитивну і близьку атмосферу.

Цікавтесь партнером:запитуйте, що його турбує, давайте йому можливість виговорюватися. Також можна обговорити й сексуальні моменти – чого б вам хотілося додати у своє інтимне життя чи спробувати, чого бажає партнер/ка.



Вмійте слухати партнера та довіряйте йому свої переживання / Фото Unsplash

Забудьте про проникнення

Ну, не зовсім, звісно. Але секс — це не лише проникнення. Спробуйте масаж і ніжні дотики.

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Експериментуйте

Рутина зараз відома більшості пар, як ніколи. Але це не означає, що потрібно в неї занурюватися ще більше. Влаштовуйте один одному романтичні вечері.

Придбайте нові секс-іграшки й урізноманітніть своє сексуальне життя.