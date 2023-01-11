Нове дослідження хвороби Паркінсона

Дослідження Fox Insight Study фінансував фонд актора Майкла Джея Фокса, який страждає на хворобу Паркінсона з 30 років. Вчені з Інституту нейрогенетики Любецького університету залучили до участі близько 36 тисяч пацієнтів із США із цим захворюванням. Добровольці заповнили анкети, в яких докладно розповіли про свій спосіб життя, звички, симптоми та препарати, які приймали.

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Вчені розподілили учасників на кілька груп залежно від тривалості куріння, вживання кави або прийому аспірину. Вони проаналізували отримані результати та порівняли вік початку появи перших ознак хвороби Паркінсона у всіх групах.

Хвороба Паркінсона – що це? Друга за поширеністю після хвороби Альцгеймера нейродегенеративна патологія, на яку страждають понад 7 мільйонів людей у ​​світі. Характеризується емоційними та когнітивними порушеннями, сильним тремором, зміною ходи, підвищеним м'язовим тонусом. Найчастіше розвивається у літньому віці, але є випадки і раннього Паркінсона. У чоловіків захворювання діагностується у 1,5 раза частіше, ніж у жінок.

Кава, сигарети та аспірин

У тих, хто викурював за все життя понад 100 сигарет, середній вік початку появи симптомів склав 63,5 року, тоді як у пацієнтів, що не курять, – 60,8 року. Кількість викурених цигарок на день також була пов'язана з відстрочкою ознак захворювань, хоча ця різниця була незначною. Але є серйозний нюанс: у курців із хворобою Паркінсона рухові симптоми були гіршими порівняно з тими, хто не мав цієї шкідливої ​​звички. Крім того, ця група пацієнтів частіше стикається з депресією, тривожністю, проблемами з пам'яттю та больовим синдромом.

У любителів кави симптоми захворювання також розвиваються з відстрочкою – 61,9 року проти 59,4 року у тих. Захисний ефект потенційно посилювався залежно від кількості випитих чашок та тривалості споживання. Крім того, кава була пов'язана з менш тяжкими руховими порушеннями.

Коли вчені оцінили можливий захисний ефект різних протизапальних препаратів, найвищий показник виявився у аспірину — популярні ліки були пов'язані з відстроченням симптомів на 5 років. У пацієнтів, які приймали не менше двох таблеток на тиждень протягом 6 місяців і більше, середній вік появи симптомів склав 64 роки. У тих, хто не приймав аспірин, – 59,1 року.

Вчені зазначили, що ці результати допомагають покращити розуміння хвороби Паркінсона та можуть вплинути на створення ефективної терапії для відстрочення та уповільнення її прогресування. Але це ще далеко, оскільки точні механізми цього захисного ефекту поки неясні. Пацієнти не мають вважати ці висновки рекомендаціями до дії, особливо якщо це стосується куріння.