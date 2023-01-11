Новое исследование болезни Паркинсона

Исследование Fox Insight Study финансировал фонд актера Майкла Джея Фокса, страдающего болезнью Паркинсона с 30 лет. Ученые из Института нейрогенетики Любецкого университета привлекли к участию около 36 тысяч пациентов из США с этим заболеванием. Добровольцы заполнили анкеты, в которых подробно рассказали о своем образе жизни, привычках, симптомах и препаратах, которые принимали.

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Ученые распределили участников на несколько групп в зависимости от продолжительности курения, употребления кофе или приема аспирина. Они проанализировали полученные результаты и сравнили возраст начала появления первых признаков Паркинсона во всех группах.

Болезнь Паркинсона – что это? Вторая по распространенности после болезни Альцгеймера нейродегенеративная патология, которой страдают более 7 миллионов человек в мире. Характеризуется эмоциональными и когнитивными нарушениями, сильным тремором, изменением походки, повышенным мышечным тонусом. Чаще развивается в пожилом возрасте, но есть случаи и раннего Паркинсона. У мужчин заболевание диагностируется в 1,5 раза чаще, чем у женщин.

Кофе, сигареты и аспирин

У тех, кто выкуривал за всю жизнь более 100 сигарет, средний возраст начала появления симптомов составил 63,5 года, тогда как у некурящих пациентов – 60,8 года. Количество выкуренных сигарет в день также было связано с отсрочкой признаков заболеваний, хотя эта разница была незначительной. Но есть серьезный нюанс: у курильщиков с болезнью Паркинсона двигательные симптомы были хуже по сравнению с теми, кто не имел этой вредной привычки. Кроме того, эта группа пациентов чаще сталкивается с депрессией, тревожностью, проблемами с памятью и болевым синдромом.

У любителей кофе симптомы заболевания также развиваются с отсрочкой – 61,9 года против 59,4 года у тех. Защитный эффект потенциально усиливался в зависимости от количества выпитых чашек и длительности потребления. Кроме того, кофе был связан с менее тяжелыми двигательными нарушениями.

Когда ученые оценили возможный защитный эффект различных противовоспалительных препаратов, самый высокий показатель оказался у аспирина — популярные лекарства были связаны с отсрочкой симптомов на 5 лет. У пациентов, принимавших не менее двух таблеток в неделю в течение 6 месяцев и более, средний возраст появления симптомов составил 64 года. У тех, кто не принимал аспирин – 59,1 года.

Ученые отметили, что эти результаты помогают улучшить понимание заболевания Паркинсона и могут повлиять на создание эффективной терапии для отсрочки и замедления ее прогрессирования. Но это еще далеко, поскольку точные механизмы этого защитного эффекта пока неясны. Пациенты не должны считать эти выводы рекомендациями к действию, особенно если это касается курения.