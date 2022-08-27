У Європі обрізання не таке популярне: цю процедуру пройшли від 0,1% чоловіків в Ісландії та Польщі до 10,9% у Німеччині. За цими ж даними, в Україні обрізання роблять 2,3% чоловіків.

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Переваги обрізання

Спрощує гігієну. За членом без крайньої плоті простіше доглядати, особливо у дитинстві. Наприклад, не потрібно вимивати з-під крайньої плоті смегму – суміш виділень сальних залоз та відмерлих клітин епітелію. Крім гігієнічного аспекту, надлишок смегми – фактор ризику раку статевого члена.

Знижує ризик інфекцій сечовивідних шляхів. У скупчені, яке утворює необрізана шкіра, можуть накопичуватися бактерії. Чоловіки з обрізанням рідше страждають на сечостатеві інфекції. Але сечостатеві інфекції – не найчастіша проблема: вони трапляються лише у 0,7% населення. Щоб запобігти одному випадку інфікування сечовивідних шляхів, обрізання необхідно зробити 111 хлопчикам.

Знижує ризик раку статевого члена. Головний фактор ризику раку члена – цей фімоз. У обрізаних чоловіків фімоз розвинутися не може тому ризикують вони менше. Але рак статевого члена і так зустрічається нечасто.

Знижує ризик зараження ВІЛ. Клітини слизової крайньої плоті вразливі до вірусу ВІЛ, тому у березні 2007 року Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила обрізання як важливий елемент профілактики СНІДу в Африці. Три рандомізовані контрольовані дослідження підтвердили, що добровільне обрізання дорослих чоловіків знижує ризик зараження ВІЛ при гетеросексуальному контакті на 59%. Можливо, ці результати можна застосовувати лише для Африки, де живе 54% усіх ВІЛ-інфікованих людей. У США та Європі людей з ВІЛ менше, а доступ до презервативів – кращий.

Знижує ризик зараження іншими ІПСШ. За одними даними, обрізання знижує ризик зараження генітальним герпесом на 28 – 34%, а вірусом папіломи людини – на 32 – 35%. За іншими даними, обрізання знижує частоту зараження сифілісом та м'яким шанкром.

Мінуси обрізання

Це боляче. У немовлят рана гоїться 5 – 7 днів. У дорослих – до трьох тижнів, залежно від індивідуальних особливостей. Весь цей час член жахливо болітиме.

Після операції бувають ускладнення. У новонароджених вони зустрічаються лише у 0,2 – 2% випадків, проте з віком цей показник зростає. У хлопчиків, яким зробили обрізання у віці 1 – 9 років, ризик збільшується у 20 разів, а після 10 років – у 10 разів.

Найчастіші ускладнення – кровотечі, інфікування післяопераційної рани та неестетичний результат. Але можуть виникати й серйозніші, зокрема небезпечні життя стану: від сепсису і менінгіту до некрозу статевого члена.

Можуть змінитись відчуття під час сексу. У крайній плоті багато нервових закінчень — деякі чоловіки після обрізання повідомляють зміну відчуттів, хоча більшість обрізання майже впливає.