В Европе обрезание не так популярно: эту процедуру прошли от 0,1% мужчин в Исландии и Польше до 10,9% в Германии. По этим же данным, в Украине обрезку производят 2,3% мужчин.

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Преимущества обрезания

Упрощает гигиену. За членом без крайней плоти проще ухаживать, особенно в детстве. Например, не нужно вымываться из-под крайней плоти смегма – смесь выделений сальных желез и отмерших клеток эпителия. Помимо гигиенического аспекта, избыток смегмы – фактор риска рака полового члена.

Снижает риск инфекций мочевыводящих путей. В скоплении, которое образует необрезанная кожа, могут накапливаться бактерии. Мужчины с обрезкой реже страдают мочеполовыми инфекциями. Но мочеполовые инфекции – не самая частая проблема: они встречаются только у 0,7% населения. Чтобы предотвратить один случай инфицирования мочевыводящих путей, обрезку необходимо сделать 111 мальчикам.

Снижает риск рака полового члена. Главный фактор риска рака члена – этот фимоз. У обрезанных мужчин фимоз развиться не может, поэтому рискуют они меньше. Но рак полового члена и так встречается нечасто.

Снижает риск заражения ВИЧ. Клетки слизистой крайней плоти уязвимы к вирусу ВИЧ, поэтому в марте 2007 года Всемирная организация здравоохранения одобрила обрезку как важный элемент профилактики СПИДа в Африке. Три рандомизированных контролируемых исследования подтвердили, что добровольная обрезание взрослых мужчин снижает риск заражения ВИЧ при гетеросексуальном контакте на 59%. Возможно, эти результаты можно использовать только для Африки, где живет 54% всех ВИЧ-инфицированных людей. В США и Европе людей с ВИЧ меньше, а доступ к презервативам – лучше.

Снижает риск заражения другими ИППП. По одним данным, обрезание снижает риск заражения генитальным герпесом на 28 – 34%, а вирусом папилломы человека – на 32 – 35%. По другим данным, обрезание снижает частоту заражения сифилисом и мягким шанкром.

Минусы обрезания

Это больно. У младенцев рана заживает 5 – 7 дней. У взрослых – до трех недель в зависимости от индивидуальных особенностей. Все это время член будет ужасно болеть.

После операции бывают осложнения. У новорожденных они встречаются только в 0,2 – 2% случаев, однако с возрастом этот показатель растет. У мальчиков, которым сделали обрезку в возрасте 1 – 9 лет, риск увеличивается в 20 раз, а после 10 лет – в 10 раз.

Частые осложнения – кровотечения, инфицирование послеоперационной раны и неэстетический результат. Но могут возникать и более серьезные, в том числе опасные для жизни состояния: от сепсиса и менингита до некроза полового члена.

Могут измениться ощущения во время секса. В крайней плоти много нервных окончаний — некоторые мужчины после обрезания сообщают о смене ощущений, хотя большинство обрезания почти не влияет.