Крім релаксації, у лазні є ще й інші корисні властивості. Наприклад, високі температури розширюють кровоносні судини та знижують кров'яний тиск, тому лазня може зменшити ризик інфаркту та інсульту.

Також на тему: Вживання алкоголю під час вагітності змінює риси обличчя дитини

Тільки людям із захворюваннями серця варто попередньо проконсультуватися з лікарем. Тому що висока температура також збільшує навантаження на серце. Деяким розслабитися допомагає алкоголь, який беруть із собою у передбанник. Пояснюємо, чому це поганий вибір.

Алкоголь в сауні

Пити алкогольні напої, зокрема пиво, у лазні не можна. Вони можуть бути небезпечними з кількох причин. Через спеку та вологість організму доводиться адаптуватися до нових умов, але його реакції бувають непередбачуваними. У людини може почати паморочитися голова і навіть є ризик непритомності.

Алкоголь може призвести до нерегулярного серцебиття та підвищення артеріального тиску. Це може закінчитися серцевим нападом, різким стрибком кров'яного тиску (гіпертонічним кризом), аритмією та інсультом.

Чи можна пити каву в бані

Крім алкоголю потрібно уникати кофеїновмісних напоїв, тому що вони прискорюють серцебиття. А через високі температури організм і так під навантаженням, від чого серце б'ється часто. Тому під забороною кава, зелений чай, енергетики та газовані напої з кофеїном.

Що можна пити в сауні

Коли паритеся і виходите в передбанник на перерву, краще випити звичайної води кімнатної температури. Ще можна компот із сухофруктів, чай без кофеїну, наприклад, трав'яний. Після лазні потрібно випити дві – чотири склянки прохолодної води, щоб відновити водний баланс.

Що ще не можна робити в сауні