Кроме релаксации, в бане есть и другие полезные свойства. К примеру, высокие температуры расширяют кровеносные сосуды и снижают кровяное давление, поэтому баня может уменьшить риск инфаркта и инсульта.
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Только людям с заболеваниями сердца следует предварительно проконсультироваться с лечащим врачом. Потому что высокая температура также увеличивает нагрузку на сердце. Некоторым расслабиться помогает алкоголь, который берут с собой в предбаннике. Объясняем почему это плохой выбор.
Алкоголь в сауне
Пить алкогольные напитки, в частности пиво, в бане нельзя. Они могут быть опасны по нескольким причинам. Из-за жары и влажности организма приходится адаптироваться к новым условиям, но его реакции бывают непредсказуемыми. У человека может начать кружиться голова и даже есть риск обморока.
Алкоголь может привести к нерегулярному сердцебиению и повышению АД. Это может закончиться сердечным приступом, резким скачком кровяного давления (гипертоническим кризом), аритмией и инсультом.
Можно ли пить кофе в бане
Кроме алкоголя нужно избегать кофеинсодержащих напитков, потому что они ускоряют сердцебиение. А из-за высоких температур организм и так под нагрузкой, от чего сердце бьется часто. Поэтому под запретом кофе, зеленый чай, энергетики и газированные напитки с кофеином.
Что можно пить в сауне
Когда паритесь и выходите в предбаннике на перерыв, лучше выпить обычной воды комнатной температуры. Еще можно компот из сухофруктов, чай без кофеина, например травяной. После бани нужно выпить два – четыре стакана прохладной воды, чтобы восстановить водный баланс.
Что еще нельзя делать в сауне
- Не мойтесь с мылом. Перед парной не нужно мыться с мылом, лучше просто сполоснуться. Мыло смывает защитный слой с кожи, и она станет более чувствительной.
- Не мочите волосы. Из-за мокрых волос увеличивается теплоотдача и возрастет риск теплового удара. Поэтому не мочите волосы перед сауной и лучше наденьте специальную банную шапку.
- Не переедайте и не ходите в баню голодными. Лучше через несколько часов съесть что-нибудь легкое, например, овощной салат или суп.