Проста вода – хороший, але не найкращий напій для підтримки кількості рідини в організмі (гідратації). В дослідженні порівнювався вгамування дефіциту води при вживанні різних напоїв.

Результати опубліковані в American Journal of Clinical Nutrition.

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Вчені виявили, що хоча вода, як звичайна, так і газована, добре і швидко ліквідує дефіцит рідини в організмі, напої з невеликою кількістю цукру, жиру або білка допомагають довше утримувати рідину.

Чим найкраще вгамовувати спрагу

Вся річ у тому, як наш організм реагує на різні напої. Одним з факторів є сам об'єм напою: чим більше ви п'єте, тим швидше напій виходить зі шлунка і всмоктується в кров, де він розбавляє рідини організму.

Інший фактор, що впливає на те, наскільки добре напої втамовують спрагу, пов'язаний з їх складом. Наприклад, було виявлено, що молоко краще заповнює дефіцит рідини, ніж звичайна вода, оскільки воно містить цукрову лактозу, трохи білка і жиру, і все це допомагає уповільнити відтік рідини зі шлунку.

Молоко також містить натрій, який утримує воду в організмі, що призводить до зменшення вироблення сечі. Те ж саме можна сказати й про пероральні регідратаційні розчини, які використовуються при лікуванні діареї. Вони містять невелику кількість цукру, а також натрію і калію, які можуть затримувати воду в організмі.

За словами експертів, це дослідження говорить нам, що електроліти – такі як натрій і калій – сприяють кращій гідратації, а калорії в напоях призводять до уповільнення спорожнення шлунка і, отже, до затримки сечовипускання.

Що посилить спрагу

Проте, слід звернути увагу на те, напої з високим вмістом цукру, такі як фруктові соки або солодкі газовані напої, діють не так, як напої з невеликою кількістю цукру і меншою мірою сприяють вгамування спраги.

Алкоголь теж діє як сечогінний засіб, який змушує організм виробляти більше сечі, тому, при вживанні алкогольних напоїв, гідратація буде залежати від загального обсягу випитої рідини.