Простая вода – хороший, но не лучший напиток для поддержания количества жидкости в организме (гидратации). В исследовании сравнивалось утоление дефицита воды при употреблении различных напитков.

Результаты опубликованы в American Journal of Clinical Nutrition.

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Ученые обнаружили, что хотя вода, как обычная, так и газированная, хорошо и быстро ликвидирует дефицит жидкости в организме, напитки с небольшим количеством сахара, жира или белка помогают дольше удерживать жидкость.

Чем лучше утолять жажду

Все дело в том, как наш организм реагирует на различные напитки. Одним из факторов является сам объем напитка: чем больше вы пьете, тем быстрее напиток выходит из желудка и всасывается в кровь, где он разбавляет жидкости организма.

Другой фактор, влияющий на то, насколько хорошо напитки утоляют жажду, связан с их составом. Например, было обнаружено, что молоко лучше восполняет дефицит жидкости, чем обычная вода, поскольку оно содержит сахарную лактозу, немного белка и жира, и все это помогает замедлить отток жидкости из желудка.

Молоко также содержит натрий, который удерживает воду в организме, что приводит к уменьшению выработки мочи. То же самое можно сказать и о пероральных регидратационных растворах, используемых при лечении диареи. Они содержат небольшое количество сахара, а также натрия и калия, которые могут задерживать воду в организме.

По словам экспертов, это исследование говорит нам, что электролиты – такие как натрий и калий – способствуют лучшей гидратации, а калории в напитках приводят к замедлению опорожнения желудка и, следовательно, к задержке мочеиспускания.

Что усилит жажду

Однако, следует обратить внимание на то, напитки с высоким содержанием сахара, такие как фруктовые соки или сладкие газированные напитки, действуют не так, как напитки с небольшим количеством сахара и в меньшей степени способствуют утолению жажды.

Алкоголь тоже действует как мочегонное средство, которое заставляет организм вырабатывать больше мочи, поэтому, при употреблении алкогольных напитков, гидратация будет зависеть от общего объема выпитой жидкости.