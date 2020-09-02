Алкоголіки, які мають високий рівень негативного дитячого досвіду (НДД), з більшою ймовірністю будуть займатися рукоприкладством після випивки.

Команда вчених об'єднала дані чотирьох досліджень (12 669 респондентів), проведених в Англії та Уельсі в період з 2012 по 2015 рік. Результати дослідження, опублікованого в BMJ Open.

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Які чоловіки найчастіше проявляють агресію після алкоголю

1,3% помірно питущих або непитущих чоловіків без НДД вдарили когось протягом року, серед сильно питущих це показник виріс до 3,6%. А при надмірному споживанні алкоголю з високим рівнем НДД – 28,3%.

Як виникає негативний дитячий досвід? насилля та приниження вдома;

життя в притулку, волоцюжний спосіб життя;

проблеми з батьками\опікунами (домашня жорстокість, алкоголізм, наркоманія, психічні розлади, розлучення, позбавлення волі, смерть).

Зв'язок між НДД, алкоголем і рукоприкладством простежується в осіб всіх вивчених вікових груп (до 69 років), але вона особливо яскраво виражена у молодих чоловіків 18-29 років: приблизно шість з десяти (62%) сильно питущих з цієї групи вдарили когось протягом року (тоді як серед сильно питущих чоловіків без НДД цей показник 13,5%).

В цілому, 8,6% чоловіків повідомили про високий рівень НДД в минулому, і більша частина з них – про високий рівень споживання алкоголю.

Які жінки найчастіше проявляють агресію після алкоголю

Аналогічна цифра для жінок була нижче, але все ще істотна: практично кожна четверта (24,1%) жінка у віці 18-29 років, сильно питуща і має високий рівень НДД, вдарила кого-небудь.

Дитячі травми збільшують ризик алкоголізму

Результати дослідження свідчать про те, що рукоприкладство в дитинстві збільшує ймовірність алкоголізму в дорослому віці. У багатьох випадках зловживання алкоголем є спробою впоратися з дитячими травмами.

Дослідники також виявили аналогічні відносини між НДД, алкоголем і ймовірністю стати жертвою рукоприкладства. За 12 місяців постраждали 0,8% помірно питущих або непитущих жінок без НДД, а при високому рівні НДД та більш інтенсивному вживанні алкоголю цей показник виріс до 13%. У чоловіків різниця виявилася ще більш помітною – 1,9% і 32%, відповідно.