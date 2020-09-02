Алкоголики, у которых высокий уровень негативного детского опыта (НДО), с большей вероятностью будут заниматься рукоприкладством после выпивки.

Команда ученых объединила данные четырех исследований (12 669 респондентов), проведенных в Англии и Уэльсе в период с 2012 по 2015 год. Результаты исследования, опубликованы в BMJ Open.

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Какие мужчины чаще всего проявляют агрессию после алкоголя

1,3% умеренно пьющих или непьющих мужчин без НДО ударили кого-то в течение года, среди сильно пьющих этот показатель вырос до 3,6%. А при чрезмерном потреблении алкоголя с высоким уровнем НДО – 28,3%.

Как возникает негативный детский опыт? насилие и унижение дома;

жизнь в приюте, бродячий образ жизни;

проблемы с родителями/опекунами (домашняя жестокость, алкоголизм, наркомания, психические расстройства, развод, лишение свободы, смерть).

Связь между НДО, алкоголем и рукоприкладством прослеживается во всех изученных возрастных группах (до 69 лет), но она особенно ярко выражена у молодых мужчин 18-29 лет: примерно шесть из десяти (62%) сильно пьющих из этой группы ударили кого-то в течение года (тогда как среди сильно пьющих мужчин без НДО этот показатель 13,5%).

В целом, 8,6% мужчин сообщили о высоком уровне НДО в прошлом, и большая часть из них – о высоком уровне потребления алкоголя.

Какие женщины чаще всего проявляют агрессию после алкоголя

Аналогичная цифра для женщин была ниже, но она все еще существенна: практически каждая четвертая (24,1%) женщина в возрасте 18-29 лет, сильно пьющая и имеющая высокий уровень НДО, ударила кого-либо.

Детские травмы увеличивают риск алкоголизма

Результаты исследования свидетельствуют о том, что рукоприкладство в детстве увеличивает вероятность алкоголизма во взрослом возрасте. Во многих случаях злоупотребление алкоголем является попыткой справиться с детскими травмами.

Исследователи также обнаружили аналогичные отношения между НДО, алкоголем и вероятностью стать жертвой рукоприкладства. За 12 месяцев пострадали 0,8% умеренно пьющих или непьющих женщин без НДО, а при высоком уровне НДО и более интенсивном употреблении алкоголя этот показатель вырос до 13%. У мужчин разница оказалась еще более заметной – 1,9% и 32%, соответственно.