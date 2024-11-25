Исследователи из Колумбийского и Стэнфордского университетов выдвинули гипотезу: если друзья и романтические партнеры реагируют на одни и те же стимулы похожим образом, то одинокие воспринимают мир иначе, чем большинство других людей, сообщает 24 Канал со ссылкой на журнал Communications Psychology.

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Новое исследование одиночества

В первом исследовании авторы проанализировали данные функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ), проведенной на двух группах общей численностью 80 человек (средний возраст – 20 – 21 год).

Участников просили оценить собственные качества, а также качества знакомых и пяти известных личностей: певца Джастина Бибера, телеведущую Эллен Дедженерес, блогера Ким Кардашян, бывшего президента США Барака Обаму и бизнесмена Марка Цукерберга. Ученые также оценили уровень одиночества каждого участника и определили, какие члены группы были ближе друг к другу.

Одинокие люди имеют общие черты

Результаты показали, что одинокие участники воспринимают знаменитостей иначе и могут, в принципе, мыслить по-другому. Это стало очевидным на основе активности мозга: у людей с большим количеством социальных связей и у тех, кто близок друг к другу, нейронные реакции проявлялись похожим образом. В то же время мозговая активность одиночек отличалась от остальных участников группы.

Во втором исследовании 923 сотрудника компании Amazon Mechanical Turk (средний возраст – 40 лет) прошли онлайн-опрос, который включал оценку одиночества и вопросы о знаменитостях. Сначала участники указывали, о ком из известных людей они что-то слышали, а затем описывали одну из знаменитостей так, будто они рассказывали о ней другу.

Исследователи вычислили семантическое сходство между всеми возможными парами описаний, предоставленными респондентами. У людей с высоким уровнем одиночества были тексты, которые меньше всего напоминали ответы других участников. Кроме того, одиночки чаще утверждали, что их восприятие той или иной знаменитости или неточное, или не совпадает с мнением других.