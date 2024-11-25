Дослідники з Колумбійського та Стенфордівського університетів висунули гіпотезу: якщо друзі та романтичні партнери реагують на одні й ті ж стимули схожим чином, то самотні сприймають світ інакше, ніж більшість інших людей, повідомляє 24 Канал з посиланням на журнал Communications Psychology.

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Нове дослідження самотності

У першому дослідженні автори проаналізували дані функціональної магнітно-резонансної томографії (фМРТ), проведеної на двох групах загальною чисельністю 80 осіб (середній вік – 20 – 21 рік).

Учасників просили оцінити власні якості, а також якості знайомих і п’яти відомих особистостей: співака Джастіна Біберa, телеведучу Еллен Дедженерес, блогерку Кім Кардашян, колишнього президента США Барака Обаму та бізнесмена Марка Цукерберга. Вчені також оцінили рівень самотності кожного учасника та визначили, які члени групи були ближчими один до одного.

Самотні люди мають спільні риси

Результати показали, що одинокі учасники сприймають знаменитостей інакше і можуть, в принципі, мислити по-іншому. Це стало очевидним на основі активності мозку: у людей з великою кількістю соціальних зв’язків і у тих, хто близький один до одного, нейронні реакції проявлялися схожим чином. Водночас мозкова активність одинаків відрізнялась від решти учасників групи.

У другому дослідженні 923 співробітника компанії Amazon Mechanical Turk (середній вік – 40 років) пройшли онлайн-опитування, яке включало оцінку самотності та питання про знаменитостей. Спочатку учасники вказували, про кого з відомих людей вони щось чули, а потім описували одну зі знаменитостей так, ніби вони розповідали про неї другові.

Дослідники обчислили семантичну схожість між усіма можливими парами описів, наданими респондентами. У людей з високим рівнем самотності були тексти, які найменше нагадували відповіді інших учасників. Крім того, одинаки частіше стверджували, що їхнє сприйняття тієї чи іншої знаменитості або неточне, або не збігається з думкою інших.