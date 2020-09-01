Интроверты и очень застенчивые люди чаще испытывают беспокойство во время похмелья. Выводы ученых указывают на то, что сочетание похмелья с тревожностью свидетельствует о повышенном риске развития алкоголизма.

Каждому знакомы тошнота, головная боль, усталость и другие физические симптомы похмелья. Новое исследование подчеркивает важность неприятных психических проявлений, в первую очередь тревожности. Авторы дали этому феномену название "hangxiety", составив его из слов "похмелье" (hangover) и "тревожность" (anxiety).

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Ученые наблюдали за 97 участниками. Половину из них попросили употреблять алкоголь так же, как и раньше, другая часть не пила алкоголь в течение исследования. Авторы исследовали уровень алкоголя в крови участников. Также уделялось внимание симптомам социофобии, застенчивости и признакам алкоголизма.

Тревожное похмелье и алкоголизм

Исследование показало, что "очень застенчивые" люди сталкивались со "значительным увеличением" тревожности в день после выпивки. Также была выявлена связь между высоким уровнем тревожности и склонностью к алкоголизму.

Признаками такого тревожного расстройства называют мысли вроде "Я не должен был это говорить" и "Из-за этого я выглядел нелепо". Хотя люди с социальной тревожностью сталкиваются с такими мыслями нередко, авторы считают, что алкоголь делает их более выразительными. Это связывают с тем, что алкоголь влияет на память, усложняя воспоминания о некоторых событиях.

Такой феномен может приводить к нездоровому циклу алкогольной зависимости. Фактически, исследователи обнаружили, что у 28% людей с социальной тревожностью развивался алкоголизм.