Как изменится здоровье, если вы откажетесь от алкоголя на месяц
"Трезвый январь" – ежегодная акция, которая проводится в Англии. Людей призывают воздерживаться от алкоголя в течение месяца. Ученые наблюдали за тем, как менялось здоровье участников акции.
Пользу одного месяца трезвости в год подтвердили ученые из Сасекского университета (University of Sussex).
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Как влияет отказ алкоголя на месяц
Люди, которые не пьют в январе, лучше контролируют употребление алкоголя, у них больше энергии, они теряют лишний вес и пользовались другими преимуществами, которые открыло для них воздержание от выпивки.
В исследовании наблюдали за 800 участниками "трезвого марта" 2018 года. Авторы сообщают, что:
- в августе того же года среди участников число дней с выпивкой сократилось с 4,3 до 3,3;
- количество порций алкоголя, употреблявшихся в день, упало с 8,7 до 7,1;
- частота ощущения сильного опьянения в среднем снизилась с 3,4 раза в месяц до 2,1.
Интересно, что аналогичные позитивные изменения отметили и люди, которые не смогли продержаться без выпивки весь январь. Правда, они получили чуть меньше пользы.
Исследование также показало:
- у 93% участников было ощущение достижения;
- 88% сэкономили;
- 82% подробнее обдумали отношение к алкоголю;
- 80% стали лучше контролировать потребление алкоголя;
- 76% стали лучше понимать, когда и зачем они пьют;
- 71% понял, что они не нуждаются в выпивке для получения удовольствия;
- 70% почувствовали улучшение здоровья;
- 71% стал спать лучше;
- 67% ощутили приток энергии;
- 58% потеряли вес;
- 57% стали лучше концентрироваться;
- 54% почувствовали улучшение состояния кожи.
Ученые делали выводы, основываясь на трех онлайн-опросах, проведенных с января по август 2018 года.