"Трезвый январь" – ежегодная акция, которая проводится в Англии. Людей призывают воздерживаться от алкоголя в течение месяца. Ученые наблюдали за тем, как менялось здоровье участников акции.

Пользу одного месяца трезвости в год подтвердили ученые из Сасекского университета (University of Sussex).

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Как влияет отказ алкоголя на месяц

Люди, которые не пьют в январе, лучше контролируют употребление алкоголя, у них больше энергии, они теряют лишний вес и пользовались другими преимуществами, которые открыло для них воздержание от выпивки.

В исследовании наблюдали за 800 участниками "трезвого марта" 2018 года. Авторы сообщают, что:

в августе того же года среди участников число дней с выпивкой сократилось с 4,3 до 3,3;

количество порций алкоголя, употреблявшихся в день, упало с 8,7 до 7,1;

частота ощущения сильного опьянения в среднем снизилась с 3,4 раза в месяц до 2,1.

Интересно, что аналогичные позитивные изменения отметили и люди, которые не смогли продержаться без выпивки весь январь. Правда, они получили чуть меньше пользы.

Исследование также показало:

у 93% участников было ощущение достижения;

88% сэкономили;

82% подробнее обдумали отношение к алкоголю;

80% стали лучше контролировать потребление алкоголя;

76% стали лучше понимать, когда и зачем они пьют;

71% понял, что они не нуждаются в выпивке для получения удовольствия;

70% почувствовали улучшение здоровья;

71% стал спать лучше;

67% ощутили приток энергии;

58% потеряли вес;

57% стали лучше концентрироваться;

54% почувствовали улучшение состояния кожи.

Ученые делали выводы, основываясь на трех онлайн-опросах, проведенных с января по август 2018 года.