От перестановки слагаемых сумма не меняется. Немецкие исследователи обнаружили, что не важно, пьете вы сначала пиво, а потом вино или наоборот.

Немецкие исследователи набрали 90 добровольцев в возрасте от 19 до 40 лет, которые в рамках эксперимента пили пиво, вино или оба напитка. Результаты эксперимента, опубликованы в American Journal of Clinical Nutrition.

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Как проходило исследование

Участники первой группы выпили 1,2 литра пива, а затем четыре больших стакана вина. Вторая группа сначала принимала четыре бокала вина, а затем 1,2 литра пива. Третья группа пила только пиво или только вино. Всех участников держали под наблюдением врача всю следующую ночь.

Затем участникам эксперимента дали неделю, чтобы алкоголь вышел из организма, после чего они снова вернулись к распитию спиртных напитков ради науки. На этот раз алкоголь употреблялся в обратном порядке: те, кто пил сначала пиво, теперь начинал с вина (и наоборот), а те, кто пил только вино, теперь пили пиво (и наоборот).

Что влияет на похмелье

Оказалось, что в тяжести похмелья никакой существенной разницы порядок употребления алкогольных напитков не играет.

Удивительно, но явление похмелья не совсем понятно, хотя считается, что его основными причинами являются обезвоживание, реакция иммунной системы и нарушение обмена веществ и гормонов. Тяжесть похмелья зависит не только от спирта, но и от других ингредиентов. Считается, что красители и ароматизаторы усиливают похмелье, поэтому при одинаковой концентрации спирта бурбон вызывает более сильное похмелье, чем водка.

Два фактора все же могли предсказать тяжесть симптомов похмелья: чувство опьянения участников во время эксперимента итошнило ли их. Наибольшая вероятность тяжелого похмелья наблюдалась у участников, которые выше оценивали свой уровень опьянения и у тех, кого тошнило.