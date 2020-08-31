Ученые поняли, почему возникает алкоголизм. Оказалось, что злоупотребление спиртным может вызвать изменения ДНК, которые усиливают тягу к алкоголю.

Результаты исследования с такими неутешительными результатами были недавно опубликованы в журнале Alcoholism: Clinical & Experimental Research.

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Алкоголизм формируется на уровне ДНК

Американские ученые сосредоточили внимание на двух генах, которые играют определенную роль в контроле над употреблением алкоголя – это ген PER2, который влияет на биологические часы организма, и ген POMC, регулирующий систему "стресс-ответ".

Исследователи обнаружили, что у алкоголиков оба гена были изменены. У алкоголиков также наблюдалось снижение экспрессии генов, то есть интенсивности, с которой два гена создают белки. Согласно данным исследователей, такие изменения в этих двух генах увеличивались по мере увеличения употребления алкоголя.

Это объясняет, почему алкоголизм является настолько сильной зависимостью. Результаты исследования могут способствовать появлению новых способов лечения алкоголизма и помочь предотвратить формирование зависимости у людей из групп повышенного риска.