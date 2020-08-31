Науковці зрозуміли чому виникає алкоголізм. Виявилося, що зловживання спиртним може викликати зміни ДНК, які посилюють тягу до алкоголю.

Результати дослідження з такими невтішними результатами були нещодавно опубліковані в журналі Alcoholism: Clinical & Experimental Research.

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Алкоголізм формується на рівні ДНК

Американські вчені зосередили увагу на двох генах, які відіграють певну роль у контролі над вживанням алкоголю – це ген PER2, який впливає на біологічний годинник організму, і ген POMC, який регулює систему "стрес-відповідь".

Дослідники виявили, що в алкоголіків обидва гени мали зміни. У алкоголіків також спостерігалося зниження експресії генів, тобто інтенсивності, з якої два гени створюють білки. Згідно з даними дослідників, такі зміни в цих двох генах збільшувалися в міру збільшення вживання алкоголю.

Це пояснює, чому алкоголізм є настільки сильною залежністю. Результати дослідження можуть сприяти появі нових способів лікування алкоголізму і допомогти запобігти формуванню залежності у людей з груп підвищеного ризику.