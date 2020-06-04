Вчені з Абердинського й Единбурзького університетів у Великобританії виявили зв'язок між тривогою і зловживанням алкоголем у чоловіків.

Науковці виявили ділянку ДНК, який включає ключові гени в тих частинах мозку, які контролюють споживання алкоголю і настрій, пише medicalxpress.

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Ці ділянки ДНК можуть сприяти розробці ліків для лікування алкоголізму і тривоги у чоловіків.

Вчені вирішили відредагувати геном CRISPR у мишей, щоб видалити з ДНК "перемикач", пов'язаний зі зловживанням алкоголем і занепокоєнням.



Це допоможе створити ліки від алкоголізму / Фото unsplash.com

В ході експерименту гризунам пропонували на вибір воду або суміш алкоголю. Ті миші, у яких була заблокована відповідна ділянка гену, уникали вживання алкоголю. Вони також проявляли менше ознак тривоги в порівнянні з іншими особинами.

Це перший раз, коли був ідентифікований перемикач, який був пов'язаний з поведінкою, що робить такий серйозний вплив на здоров'я людини,

– заявив один з авторів дослідження Ендрю Мак'юен.