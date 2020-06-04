Ученые из Абердинского и Эдинбургского университетов в Великобритании обнаружили связь между тревогой и злоупотреблением алкоголя у мужчин.

Ученые обнаружили участок ДНК, который включает ключевые гены в тех частях мозга, которые контролируют потребление алкоголя и настроение, пишет medicalxpress.

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Эти участки ДНК могут способствовать разработке лекарств для лечения алкоголизма и тревоги у мужчин.

Ученые решили отредактировать геном CRISPR у мышей, чтобы удалить из ДНК "переключатель", связанный со злоупотреблением алкоголем и беспокойством.



Это поможет создать лекарство от алкоголизма / Фото unsplash.com

В ходе эксперимента грызунам предлагали на выбор воду или смесь алкоголя. Те мыши, у которых был заблокирован соответствующий участок гена, избегали употребления алкоголя. Они также проявляли меньше признаков тревоги по сравнению с другими особями.

Это первый раз, когда был идентифицирован переключатель, который был связан с поведением, что создает такое серьезное влияние на здоровье человека,

– заявил один из авторов исследования Эндрю Макьюэн.