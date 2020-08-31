Від перестанови доданків сума не змінюється. Німецькі дослідники виявили, що не важливо, чи п'єте ви спочатку пиво, а потім вино або навпаки.

Німецькі дослідники набрали 90 добровольців у віці від 19 до 40 років, які в рамках експерименту пили пиво, вино або обидва напої. Результати експерименту, опубліковані в American Journal of Clinical Nutrition.

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Як проходило дослідження

Учасники першої групи випили 1,2 літра пива, а потім чотири великих склянки вина. Друга група спочатку вживала чотири келихи вина, а потім 1,2 літра пива. Третя група пила тільки пиво або тільки вино. Всіх учасників тримали під наглядом лікаря всю наступну ніч.

Потім учасникам експерименту дали тиждень, щоб алкоголь вийшов з організму, після чого вони знову повернулися до розпивання спиртних напоїв заради науки. На цей раз алкоголь споживався у зворотному порядку: ті, хто пив спочатку пиво, тепер починав з вина (і навпаки), а ті, хто пив тільки вино, тепер пили пиво (і навпаки).

Що впливає на похмілля

Виявилося, що в тяжкості похмілля ніякої суттєвої різниці порядок вживання алкогольних напоїв не грає.

Дивно, але явище похмілля не зовсім зрозуміле, хоча вважається, що його основними причинами є зневоднення, реакція імунної системи та порушення обміну речовин і гормонів. Тяжкість похмілля залежить не тільки від спирту, а й від інших інгредієнтів. Вважається, що барвники та ароматизатори посилюють похмілля, тому при однаковій концентрації спирту бурбон викликає сильніше похмілля, ніж горілка.

Два фактори все ж могли передбачити тяжкість симптомів похмілля: почуття сп'яніння учасників під час експерименту і чи нудило їх. Найбільша ймовірність важкого похмілля спостерігалася в учасників, які вище оцінювали свій рівень сп'яніння та у тих, кого нудило.