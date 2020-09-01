"Тверезий січень" – щорічна акція, яка проводиться в Англії. Людей закликають утримуватися від алкоголю протягом місяця. Вчені спостерігали за тим, як змінювалося здоров'я учасників акції.

Користь одного місяця тверезості на рік підтвердили вчені з Сасекського університету (University of Sussex).

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Як впливає відмова алкоголю на місяць

Люди, які не п'ють в січні, краще контролюють вживання алкоголю, у них більше енергії, вони втрачають зайву вагу і користувалися іншими перевагами, які відкрило для них утримання від випивки.

У дослідженні спостерігали за 800 учасниками "тверезого березня" 2018 року. Автори повідомляють, що:

в серпні того ж року серед учасників кількість днів з випивкою скоротилося з 4,3 до 3,3;

кількість порцій алкоголю, що вживалися на день, впало з 8,7 до 7,1;

частота відчуття сильного сп'яніння в середньому знизилася з 3,4 раза на місяць до 2,1.

Цікаво, що аналогічні позитивні зміни відзначили й люди, які не змогли протриматися без випивки весь січень. Правда, вони отримали трохи менше користі.

Дослідження також показало:

у 93% учасників було відчуття досягнення;

88% заощадили;

82% детальніше обміркували ставлення до алкоголю;

80% стали краще контролювати споживання алкоголю;

76% стали краще розуміти, коли й навіщо вони п'ють;

71% зрозумів, що вони не потребують випивки для отримання задоволення;

70% відчули поліпшення здоров'я;

71% стали спати краще;

67% відчули приплив енергії;

58% втратили вагу;

57% стали краще концентруватися;

54% відчули поліпшення стану шкіри.

Вчені робили висновки, ґрунтуючись на трьох онлайн-опитуваннях, проведених з січня по серпень 2018 року.