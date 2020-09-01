Як зміниться здоров'я, якщо ви відмовитесь від алкоголю на місяць
"Тверезий січень" – щорічна акція, яка проводиться в Англії. Людей закликають утримуватися від алкоголю протягом місяця. Вчені спостерігали за тим, як змінювалося здоров'я учасників акції.
Користь одного місяця тверезості на рік підтвердили вчені з Сасекського університету (University of Sussex).
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Як впливає відмова алкоголю на місяць
Люди, які не п'ють в січні, краще контролюють вживання алкоголю, у них більше енергії, вони втрачають зайву вагу і користувалися іншими перевагами, які відкрило для них утримання від випивки.
У дослідженні спостерігали за 800 учасниками "тверезого березня" 2018 року. Автори повідомляють, що:
- в серпні того ж року серед учасників кількість днів з випивкою скоротилося з 4,3 до 3,3;
- кількість порцій алкоголю, що вживалися на день, впало з 8,7 до 7,1;
- частота відчуття сильного сп'яніння в середньому знизилася з 3,4 раза на місяць до 2,1.
Цікаво, що аналогічні позитивні зміни відзначили й люди, які не змогли протриматися без випивки весь січень. Правда, вони отримали трохи менше користі.
Дослідження також показало:
- у 93% учасників було відчуття досягнення;
- 88% заощадили;
- 82% детальніше обміркували ставлення до алкоголю;
- 80% стали краще контролювати споживання алкоголю;
- 76% стали краще розуміти, коли й навіщо вони п'ють;
- 71% зрозумів, що вони не потребують випивки для отримання задоволення;
- 70% відчули поліпшення здоров'я;
- 71% стали спати краще;
- 67% відчули приплив енергії;
- 58% втратили вагу;
- 57% стали краще концентруватися;
- 54% відчули поліпшення стану шкіри.
Вчені робили висновки, ґрунтуючись на трьох онлайн-опитуваннях, проведених з січня по серпень 2018 року.