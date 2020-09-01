Інтроверти та дуже сором'язливі люди частіше відчувають тривожність під час похмілля. Висновки вчених вказують на те, що поєднання похмілля з тривожністю свідчить про підвищений ризик розвитку алкоголізму.

Кожному знайомі нудота, головний біль, втома й інші фізичні симптоми похмілля. Нове дослідження підкреслює важливість неприємних психічних проявів, в першу чергу тривожності. Автори дали цьому феномену назву "hangxiety", склавши його зі слів "похмілля" (hangover) та "тривожність" (anxiety).

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Вчені спостерігали за 97 учасниками. Половину з них попросили вживати алкоголь так само як і раніше, інша частина не пила алкоголь протягом дослідження. Автори досліджували рівень алкоголю в крові учасників. Також приділялася увага симптомів соціофобії, сором'язливості та ознакам алкоголізму.

Тривожне похмілля та алкоголізм

Дослідження показало, що "дуже сором'язливі" люди стикалися з "значним збільшенням" тривожності в день після випивки. Також був виявлений зв'язок між високим рівнем тривожності й схильністю до алкоголізму.

Ознаками такого тривожного розладу називають думки на кшталт "я не повинен був це говорити" і "через це я виглядав безглуздо". Хоча люди з соціальною тривожністю стикаються з такими думками нерідко, автори вважають, що алкоголь робить їх більш виразними. Це пов'язують з тим, що алкоголь впливає на пам'ять, ускладнюючи спогади про деякі події.

Такий феномен може призводити до нездорового циклу алкогольної залежності. Фактично, дослідники виявили, що 28% людей з соціальною тривожністю розвивався алкоголізм.