Які еротичні сни найчастіше сняться жінкам і чоловікам
Виявилося, що чоловікам і жінкам сняться зовсім різні еротичні сни. Особливо відрізняються неприємні сни.
Британський сайт для знайомств Illicit Encounters розпитав своїх користувачів про еротичні сни. У дослідженні брали участь 1000 чоловіків і 1000 жінок, пише Metro.
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Неприємні еротичні сни
Виявилося, що 76% чоловіків бачать еротичні кошмари – в них вони займаються сексом, але щось іде не так. 57% жінок розповідають про тривожні сни, в яких їм зраджує партнер.
Найпопулярніші еротичні сни
Найпопулярніший еротичний сон у чоловіків – секс з колишньою, його бачили 92% опитаних. Серед жінок такий сон снився 54%.
На третьому місці у чоловіків, після сексу з колишньою і кошмарів, – груповий секс. Оргію уві сні бачили 72%.
Топ 10 еротичних снів чоловіків
- Секс із колишньою
- Секс, коли щось піде не так;
- Груповий секс;
- Секс зі знаменитістю;
- Секс у громадському місці;
- Мій партнер зраджує;
- Секс з БДСМ;
- Секс із колегою по роботі;
- Секс з другом.
У жінок на першому місці сон про секс з другом, на другому – секс з колегою, на третьому – секс з незнайомцем.
Топ 10 еротичних снів жінок
- Секс з другом;
- Секс з колегою по роботі;
- Секс з незнайомцем;
- Секс з моїм нинішнім партнером;
- Мій партнер зраджує;
- Секс з колишнім;
- Секс зі знаменитістю;
- Секс з босом;
- Груповий секс;
- Секс з кимось, кого ви ненавидите.
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