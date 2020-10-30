Виявилося, що чоловікам і жінкам сняться зовсім різні еротичні сни. Особливо відрізняються неприємні сни.

Британський сайт для знайомств Illicit Encounters розпитав своїх користувачів про еротичні сни. У дослідженні брали участь 1000 чоловіків і 1000 жінок, пише Metro.

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Неприємні еротичні сни

Виявилося, що 76% чоловіків бачать еротичні кошмари – в них вони займаються сексом, але щось іде не так. 57% жінок розповідають про тривожні сни, в яких їм зраджує партнер.

Найпопулярніші еротичні сни

Найпопулярніший еротичний сон у чоловіків – секс з колишньою, його бачили 92% опитаних. Серед жінок такий сон снився 54%.

На третьому місці у чоловіків, після сексу з колишньою і кошмарів, – груповий секс. Оргію уві сні бачили 72%.

Топ 10 еротичних снів чоловіків

Секс із колишньою Секс, коли щось піде не так; Груповий секс; Секс зі знаменитістю; Секс у громадському місці; Мій партнер зраджує; Секс з БДСМ; Секс із колегою по роботі; Секс з другом.

У жінок на першому місці сон про секс з другом, на другому – секс з колегою, на третьому – секс з незнайомцем.

Топ 10 еротичних снів жінок