Какие эротические сны чаще всего снятся женщинам и мужчинам
Оказалось, что мужчинам и женщинам снятся совершенно разные эротические сны. Особенно различаются неприятные сны.
Британский сайт для знакомств Illicit Encounters расспросил своих пользователей об эротических снах. В исследовании участвовали 1000 мужчин и 1000 женщин, пишет Metro.
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Неприятные эротические сны
Оказалось, что 76% мужчин видят эротические кошмары – в них они занимаются сексом, но что-то идет не так. 57% женщин рассказывают о тревожных снах, в которых им изменяет партнер.
Самые популярные эротические сны
Самый популярный эротический сон у мужчин – секс с бывшей, его видели 92% опрошенных. Среди женщин такой сон снился 54%.
На третьем месте у мужчин, после секса с бывшей и кошмаров, – групповой секс. Оргию во сне видели 72%.
Топ 10 эротических снов мужчин
- Секс с бывшей;
- Секс, когда что-то идет не так;
- Групповой секс;
- Секс со знаменитостью;
- Секс в общественном месте;
- Мой партнер изменяет;
- Секс с БДСМ;
- Секс с коллегой по работе;
- Секс с другом.
У женщин на первом месте сон о сексе с другом, на втором – секс с коллегой, на третьем – секс с незнакомцем.
Топ 10 эротических снов женщин
- Секс с другом;
- Секс с коллегой по работе;
- Секс с незнакомцем;
- Секс с моим нынешним партнером;
- Мой партнер изменяет;
- Секс с бывшим;
- Секс со знаменитостью;
- Секс с боссом;
- Групповой секс;
- Секс с кем-то, кого вы ненавидите.
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