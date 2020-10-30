Оказалось, что мужчинам и женщинам снятся совершенно разные эротические сны. Особенно различаются неприятные сны.

Британский сайт для знакомств Illicit Encounters расспросил своих пользователей об эротических снах. В исследовании участвовали 1000 мужчин и 1000 женщин, пишет Metro.

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Неприятные эротические сны

Оказалось, что 76% мужчин видят эротические кошмары – в них они занимаются сексом, но что-то идет не так. 57% женщин рассказывают о тревожных снах, в которых им изменяет партнер.

Самые популярные эротические сны

Самый популярный эротический сон у мужчин – секс с бывшей, его видели 92% опрошенных. Среди женщин такой сон снился 54%.

На третьем месте у мужчин, после секса с бывшей и кошмаров, – групповой секс. Оргию во сне видели 72%.

Топ 10 эротических снов мужчин

Секс с бывшей; Секс, когда что-то идет не так; Групповой секс; Секс со знаменитостью; Секс в общественном месте; Мой партнер изменяет; Секс с БДСМ; Секс с коллегой по работе; Секс с другом.

У женщин на первом месте сон о сексе с другом, на втором – секс с коллегой, на третьем – секс с незнакомцем.

Топ 10 эротических снов женщин