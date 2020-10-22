Хотите попробовать в сексе что-то новенькое? Это здорово! Но важно понимать, что секс на природе это не то же, что дома в постели.

Вперше советует – если решились на секс на природе, то нужно настроиться позитивно и быть готовым к смешным или неловким ситуациям. Издание поделилось советами, как реализовать эту идею удачно.

К теме Секс в авто: что стоит знать и какие позы самые удобные

Запомните несколько основных правил

Спрячьтесь от всего мира

Выбирая локацию для ваших сексуальных утех не забывайте о возможных зрителях. Даже когда хочется адреналина – помните, что приключение может обернуться не той стороной: родители с детьми, патрульная полиция, слитое внезапным свидетелем видео в интернет. Выбирайте отдаленные или уединенные локации, где вас никто не побеспокоит. Однако слишком далеко не заходите, чтобы не потеряться.

Позаботьтесь о вашем комфорте

Заниматься сексом на песке, колючей траве или возле дерева не очень комфортно. Поэтому прихватите с собой толстое одеяло или надувной матрас. Если порыв страсти застал вас в походе или посреди кемпинга, выберите максимально ровное место и максимально уберите его от камешков, крупных веток и корней. Не ставьте палатку в яме, чтобы ненароком не затопить ее во время дождя и размещайте вход в нее на противоположной от ветра стороне, чтобы вас не продуло. Для интима в лесу или на пляже выбирайте места, где нет муравейников, мусора и хвойных иголок. Чтобы избежать прямых солнечных лучей, отдавайте предпочтение утренним и вечерним часам. Или же пользуйтесь кремом против загара.



Как сделать секс на природе удачным / Фото Unsplash

Не забудьте спрей от насекомых

Чтобы вас никто не кусал за интимные места (кроме партнера или партнерши), используйте спрей против насекомых. И помните, что к обработанным местам нельзя прикасаться губами или же облизывать их. Избегайте влажных мест и высокой травы, ведь там могут скрываться клещи. Для разнообразия можно попробовать лубриканты с ароматом мяты или цитруса – эти запахи могут отпугнуть насекомых от ваших гениталий. После секса осмотрите тела друг друга на наличие укусов или царапин. Это не только полезно, но и довольно романтично.

Позаботьтесь о гигиене

Где бы вы ни были, не забывайте о гигиене и чистоте интимных зон. Используйте любую возможность подмыться водой, а особенно перед сексом. Не забывайте и о мытье рук – пальцы и ногти должны быть чистыми. Берите с собой влажные салфетки для интимной гигиены с низким ph (<5,5) или нейтральным (например, детские). Для дезинфекции рук прихватите антисептик.

Контрацепции – да

Всегда носите с собой презервативы и латексные салфетки. Если таковых нет, то можно разрезать презерватив маленькими ножницами. Не позволяйте латексным изделиям нагреваться под прямыми солнечными лучами и в карманах вашей одежды, ведь они могут потерять эффективность Также презерватив нельзя носить вместе с ключами. Секс в водоемах тоже не лучшая идея, ведь вода вымывает естественную смазку, из-за чего вероятность образования микротрещин возрастает. В таком случае очень легко занести какую-то инфекцию. Но если все же хочется новых ощущений, то следует помнить два правила: надо надевать контрацептив до погружения в воду и использовать лубрикант на силиконовой основе.

Не бойтесь экспериментировать

Возьмите с собой игрушки. Кролики, осьминоги, вакуумные стимуляторы, виброшарики и кольца помогут вам получить оргазм в необычных условиях. Главное продезинфицируйте их перед и после использования. Также важно понимать, что не все позы можно реализовать на природе, поэтому экспериментируйте. Старайтесь как можно меньше контактировать открытыми участками с землей. Выбирайте легкие позы, в которых просто держать равновесие.

Для секса в воде лучше подойдет, чтобы один из партнеров уверенно стоял ступнями на дне, а другой обхватил его ногами и держался на плаву. А для кемпинга или свидания на лужайке идеально подходят миссионерская поза или догги-стайл.

Забудьте про алкоголь

Алкоголь и секс, особенно когда все происходит на природе, не слишком хорошая идея. Выбирайте чаи, лимонады и другие безалкогольные напитки, если хотите освежиться и разнообразить свидание. А побороть страх и волнение поможет коммуникация.