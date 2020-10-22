Хочете спробувати у сексі щось новеньке? Це чудово! Але важливо розуміти, що секс на природі це не те саме, що вдома у ліжку.

Вперше радить – якщо наважились на секс у природних умовах, то потрібно налаштуватись позитивно та бути готовим до смішних або ніякових ситуацій. Видання поділилося порадами, як реалізувати цю ідею вдало.

До теми Секс в авто: що варто знати та які пози найзручніші

Запам'ятайте декілька основних правил

Заховайтесь від усього світу

Обираючи локацію для ваших сексуальних утіх, не забувайте про можливих глядачів. Навіть коли хочеться адреналіну – пам'ятайте, що пригода може обернутися не тим боком: батьки з дітьми, патрульна поліція, злите раптовим свідком відео в інтернет. Обирайте віддалені або усамітнені локації, де вас ніхто не потурбує. Проте занадто далеко не заходьте, аби не згубитися.

Подбайте про ваш комфорт

Займатись сексом на піску, колючій траві або біля дерева не дуже комфортно. Тому прихопіть із собою товсту ковдру або надувний матрац. Якщо порив пристрасті застав вас у поході чи посеред кемпінгу, оберіть максимально рівне місце та максимально приберіть його від камінчиків, великих гілок і коренів. Не ставте намет у ямі, щоб ненароком не затопити його під час дощу та розміщуйте вхід до нього на протилежній від вітру сторони, щоб вас не продуло. Для інтиму у лісі чи на пляжі обирайте місця, де немає мурашників, сміття та хвойних голок. Щоб уникнути прямих сонячних променів, віддавайте перевагу ранковим та вечірнім годинам. Або ж користуйтесь кремом проти засмаги.



Як зробити секс на природі вдалим / Фото Unsplash

Не забудьте спрей від комах

Щоб вас ніхто не кусав за інтимні місця (окрім партнера чи партнерки), використовуйте спрей проти комах. І пам'ятайте, що до оброблених місць не можна торкатись губами або ж облизувати їх. Уникайте вологих місць та високої трави, адже там можуть ховатися кліщі. Для різноманітності можна спробувати лубриканти з ароматом м'яти або цитруса – ці запахи можуть відлякати комах від ваших геніталій. Після сексу огляньте тіла одне одного на наявність укусів чи подряпин. Це не лише корисно, а й досить романтично.

Подбайте про гігієну

Де б ви не були, не забувайте про гігієну та чистоту інтимних зон. Використовуйте будь-яку можливість підмитися водою, а особливо перед сексом. Не забувайте й про миття рук – пальці та нігті повинні бути чистими. Беріть із собою вологі серветки для інтимної гігієни с низьким ph (<5,5) або нейтральним (наприклад, дитячі). Для дезінфекції рук прихопіть антисептик.

Контрацепції – так

Завжди носіть із собою презервативи та латексні серветки. Якщо таких немає, то можна розрізати презерватив маленькими ножицями. Не дозволяйте латексним виробам нагріватись під прямими сонячними променями та у кишенях вашого одягу, адже вони можуть втратити ефективність Також презерватив не можна носити разом з ключами. Секс у водоймах теж не найкраща ідея, адже вода вимиває природну змазку, через що ймовірність утворення мікротріщин зростає. У такому випадку дуже легко занести якусь інфекцію. Але якщо все ж таки хочеться нових відчуттів, то слід пам'ятати два правила: контрацептив треба надягати до занурення у воду та використовувати лубрикант на силіконовій основі.

Не бійтесь експериментувати

Візьміть із собою іграшки. Кролики, восьминоги, вакуумні стимулятори, віброкулі та кільця допоможуть вам отримати оргазм у незвичних умовах. Головне продезінфікуйте їх перед та після використання. Також важливо розуміти, що не всі пози можна реалізувати на природі, тож експериментуйте. Намагайтесь якомога менше контактувати відкритими ділянками з землею. Обирайте легкі пози, в яких просто тримати рівновагу.

Для сексу у воді краще підійде, щоб один з партнерів впевнено стояв ступнями на дні, а інший обхопив його ногами та тримався на плаву. А для кемпінгу чи побачення на галявині ідеально підходять місіонерська поза чи доггі-стайл.

Забудьте про алкоголь

Алкоголь і секс, особливо коли все відбувається на природі, не надто хороша ідея. Обирайте чаї, лимонади та будь-які інші безалкогольні напої, якщо хочете освіжитись та урізноманітнити побачення. А побороти страхи та переймання допоможе комунікація.