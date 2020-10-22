Секс на природі: основні правила, які варто знати
Хочете спробувати у сексі щось новеньке? Це чудово! Але важливо розуміти, що секс на природі це не те саме, що вдома у ліжку.
Вперше радить – якщо наважились на секс у природних умовах, то потрібно налаштуватись позитивно та бути готовим до смішних або ніякових ситуацій. Видання поділилося порадами, як реалізувати цю ідею вдало.
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Запам'ятайте декілька основних правил
- Заховайтесь від усього світу
Обираючи локацію для ваших сексуальних утіх, не забувайте про можливих глядачів. Навіть коли хочеться адреналіну – пам'ятайте, що пригода може обернутися не тим боком: батьки з дітьми, патрульна поліція, злите раптовим свідком відео в інтернет. Обирайте віддалені або усамітнені локації, де вас ніхто не потурбує. Проте занадто далеко не заходьте, аби не згубитися.
- Подбайте про ваш комфорт
Займатись сексом на піску, колючій траві або біля дерева не дуже комфортно. Тому прихопіть із собою товсту ковдру або надувний матрац. Якщо порив пристрасті застав вас у поході чи посеред кемпінгу, оберіть максимально рівне місце та максимально приберіть його від камінчиків, великих гілок і коренів. Не ставте намет у ямі, щоб ненароком не затопити його під час дощу та розміщуйте вхід до нього на протилежній від вітру сторони, щоб вас не продуло. Для інтиму у лісі чи на пляжі обирайте місця, де немає мурашників, сміття та хвойних голок. Щоб уникнути прямих сонячних променів, віддавайте перевагу ранковим та вечірнім годинам. Або ж користуйтесь кремом проти засмаги.
Як зробити секс на природі вдалим / Фото Unsplash
- Не забудьте спрей від комах
Щоб вас ніхто не кусав за інтимні місця (окрім партнера чи партнерки), використовуйте спрей проти комах. І пам'ятайте, що до оброблених місць не можна торкатись губами або ж облизувати їх. Уникайте вологих місць та високої трави, адже там можуть ховатися кліщі. Для різноманітності можна спробувати лубриканти з ароматом м'яти або цитруса – ці запахи можуть відлякати комах від ваших геніталій. Після сексу огляньте тіла одне одного на наявність укусів чи подряпин. Це не лише корисно, а й досить романтично.
- Подбайте про гігієну
Де б ви не були, не забувайте про гігієну та чистоту інтимних зон. Використовуйте будь-яку можливість підмитися водою, а особливо перед сексом. Не забувайте й про миття рук – пальці та нігті повинні бути чистими. Беріть із собою вологі серветки для інтимної гігієни с низьким ph (<5,5) або нейтральним (наприклад, дитячі). Для дезінфекції рук прихопіть антисептик.
- Контрацепції – так
Завжди носіть із собою презервативи та латексні серветки. Якщо таких немає, то можна розрізати презерватив маленькими ножицями. Не дозволяйте латексним виробам нагріватись під прямими сонячними променями та у кишенях вашого одягу, адже вони можуть втратити ефективність Також презерватив не можна носити разом з ключами. Секс у водоймах теж не найкраща ідея, адже вода вимиває природну змазку, через що ймовірність утворення мікротріщин зростає. У такому випадку дуже легко занести якусь інфекцію. Але якщо все ж таки хочеться нових відчуттів, то слід пам'ятати два правила: контрацептив треба надягати до занурення у воду та використовувати лубрикант на силіконовій основі.
- Не бійтесь експериментувати
Візьміть із собою іграшки. Кролики, восьминоги, вакуумні стимулятори, віброкулі та кільця допоможуть вам отримати оргазм у незвичних умовах. Головне продезінфікуйте їх перед та після використання. Також важливо розуміти, що не всі пози можна реалізувати на природі, тож експериментуйте. Намагайтесь якомога менше контактувати відкритими ділянками з землею. Обирайте легкі пози, в яких просто тримати рівновагу.
- Забудьте про алкоголь
Алкоголь і секс, особливо коли все відбувається на природі, не надто хороша ідея. Обирайте чаї, лимонади та будь-які інші безалкогольні напої, якщо хочете освіжитись та урізноманітнити побачення. А побороти страхи та переймання допоможе комунікація.