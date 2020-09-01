Всесвітня організація охорони здоров'я визначила показник ефективності вакцини проти коронавірусу. Головний критерій – безпечність.

Ефективність вакцини повинна бути не менше ніж 50%. Про це в ході брифінгу ВООЗ заявила головний науковий співробітник організації Сумья Свамінатан.

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Вакцина повинна показати ефективність в 50% випадків, щоб відповідати критеріям безпеки,

– зазначила Сумья Свамінатан.

При цьому, за словами представника ВООЗ, реєстрація препаратів з ефективністю 30% і нижче небажана.

Що відомо про розробку вакцини проти коронавірусу

31 вакцина проти коронавірусу перебуває на етапі клінічних випробувань, тобто виробники розпочали випробування вакцини на людях. Ще 142 компанії перебувають на стадії передклінічних досліджень вакцин.

До теми 6 потенційних та 31 загалом: на якому етапі розробка вакцин проти коронавірусу

Найбільшого прогресу — виходу на третій етап клінічних досліджень — досягли шість вакцин:

вакцина Оксфордського університету і AstroZeneca;

три китайські вакцини;

вакцина компанії Moderna;

вакцина від німецьких виробників BioNTech, Fosun Pharma і Pfizer.

11 серпня в Росії оголосив про реєстрацію першої у світі вакцини проти коронавірусу COVID-19, а вже 15 серпня в РФ заявили про початок масового виробництва вакцини.

Світові науковці висловили сумніви в ефективності та безпечності вакцини російського виробництва та зауважили, що реєстрація не може вважатися чинною, адже вакцина не пройшла усіх етапів перевірки, зокрема третього етапу клінічних досліджень – за участі великої кількості людей. А відтак, російську вакцину наразі не розглядають, як потенційну.