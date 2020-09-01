Всемирная организация здравоохранения определила показатель эффективности вакцины против коронавируса. Главный критерий – безопасность.

Эффективность вакцины должна быть не менее 50%. Об этом в ходе брифинга ВОЗ заявила главный научный сотрудник организации Сумья Сваминатан.

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Вакцина должна показать эффективность в 50% случаев, чтобы соответствовать критериям безопасности,

– отметила Сумья Сваминатан.

При этом, по словам представителя ВОЗ, регистрация препаратов с эффективностью 30% и ниже нежелательна.

Что известно о разработке вакцины против коронавируса

31 вакцина против коронавируса находится на этапе клинических испытаний, то есть производители начали испытания вакцины на людях. Еще 142 компании находятся на стадии предклинических исследований вакцин.

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Наибольшего прогресса – выхода на третий этап клинических исследований – достигли шесть вакцин:

вакцина Оксфордского университета и AstroZeneca;

три китайские вакцины;

вакцина компании Moderna;

вакцина от немецких производителей BioNTech, Fosun Pharma и Pfizer.

11 августа в России объявили о регистрации первой в мире вакцины против коронавируса COVID-19, а уже 15 августа в РФ заявили о начале массового производства вакцины.

Мировые ученые выразили сомнения в эффективности и безопасности вакцины российского производства и отметили, что регистрация не может считаться действующей, ведь вакцина не прошла всех этапов проверки, в частности третьего этапа клинических исследований – при участии большого количества людей.