Какова должна быть эффективность вакцины против COVID-19, чтобы ее утвердили: ответ ВОЗ
Всемирная организация здравоохранения определила показатель эффективности вакцины против коронавируса. Главный критерий – безопасность.
Эффективность вакцины должна быть не менее 50%. Об этом в ходе брифинга ВОЗ заявила главный научный сотрудник организации Сумья Сваминатан.
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Вакцина должна показать эффективность в 50% случаев, чтобы соответствовать критериям безопасности,
– отметила Сумья Сваминатан.
При этом, по словам представителя ВОЗ, регистрация препаратов с эффективностью 30% и ниже нежелательна.
Что известно о разработке вакцины против коронавируса
31 вакцина против коронавируса находится на этапе клинических испытаний, то есть производители начали испытания вакцины на людях. Еще 142 компании находятся на стадии предклинических исследований вакцин.
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Наибольшего прогресса – выхода на третий этап клинических исследований – достигли шесть вакцин:
- вакцина Оксфордского университета и AstroZeneca;
- три китайские вакцины;
- вакцина компании Moderna;
- вакцина от немецких производителей BioNTech, Fosun Pharma и Pfizer.
11 августа в России объявили о регистрации первой в мире вакцины против коронавируса COVID-19, а уже 15 августа в РФ заявили о начале массового производства вакцины.
Мировые ученые выразили сомнения в эффективности и безопасности вакцины российского производства и отметили, что регистрация не может считаться действующей, ведь вакцина не прошла всех этапов проверки, в частности третьего этапа клинических исследований – при участии большого количества людей.