В Украине до конца сентября – начала октября ожидают суточный прирост инфицированных коронавирусом около 3 тысяч. Сейчас ежедневно фиксируют от 2 до 2500 случаев заболевания COVID-19.

Об этом в эфире Завтрака с 1+1 сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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По его словам, такой рост количества заболеваний может привести к загруженности больниц на более чем 80 процентов.

Денис Шмыгаль "Сегодня у нас от 2 до 2500 заболеваний ежедневно. По расчетам и прогнозам, до конца сентября – начала октября эта цифра возрастет до 3 тысяч больных каждый день. Это загрузит больницы более чем на 80 процентов".

В Украине пока пятые сутки фиксируют более 2 тысяч больных. Со вчерашнего дня коронавирусную болезнь обнаружили у 2088 жителей Украины. К сожалению, за прошедшие сутки умерли от осложнений COVID-19 48 пациентов. Зато выздоровели – 688 больных.

Всего за все время пандемии в Украине заразились 123 303 украинца, из них выздоровели 57 802, летальных случаев – 2605.

В среднем до 20% больных коронавирусной инфекцией нуждаются в госпитализации.