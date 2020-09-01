В Україні до кінця вересня — початку жовтня очікують добовий приріст інфікованих коронавірусом близько 3 тисяч. Зараз щодня фіксують від 2 до 2,5 тисяч випадків захворювання на COVID-19.

Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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За його словами, таке зростання кількості захворювань може призвести до завантаженості лікарень на більш ніж 80 відсотків.

Денис Шмигаль “Сьогодні у нас від 2 до 2,5 тисяч захворювань щодня. За розрахунками і прогнозами, до кінця вересня — початку жовтня ця цифра зросте до 3 тисяч хворих на кожен день. Це завантажить лікарні більш ніж на 80 відсотків”.

Коротко про статистику поширення COVID-19 в Україні

В Україні наразі п'яту добу поспіль фіксують понад 2 тисячі хворих, так від учора коронавірусну хворобу виявили у 2 088 мешканців України. На жаль, за минулу добу померли від ускладнень COVID-19 48 пацієнтів. Натомість видужали – 688 хворих.

Всього за весь час пандемії в Україні інфікувалися 123 303 українці, з них видужали 57 802, летальних випадків — 2605.

В середньому до 20% хворих на коронавірусну інфекцію потребують госпіталізації.