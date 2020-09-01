В Україні знову понад 2 тисячі хворих за добу: статистика в областях
Від учора коронавірусну недугу діагностували у 2 088 мешканців України. На жаль, за минулу добу померли від ускладнень COVID-19 48 пацієнтів. Натомість видужали – 688 хворих.
Актуальні дані згідно з системою моніторингу поширення пандемії РНБО України, пише 24 канал.
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Всього за весь час пандемії в Україні інфікувалися 123 303 українці, з них видужали 57 802, летальних випадків — 2605.
Активних хворих, тобто тих, які продовжують своє лікування – 62 896.
Найбільше нових випадків виявили у Харківській (+262) та Одеській (+211) областях. Також понад 100 хворих зафіксували у Львівській (+193), Тернопільській (+180), Івано-Франківській (+169), Чернівецькій (+117) областях, а також у Києві (+176).
Коронавірус в Україні: статистика по областях
- Львівська область – 14 703 (+193);
- Київ – 13 546 (+176);
- Чернівецька область – 10 420 (+117)
- Рівненська область – 9 269 (+87)
- Івано-Франківська область – 9 348 (+169);
- Харківська область – 9 338 (+262);
- Закарпатська область – 7 600 (+84);
- Одеська область – 7 494 (+211);
- Тернопільська область – 6 194 (+180);
- Київська область – 5 755 (+86);
- Волинська область – 5 223 (+52);
- Вінницька область – 4 044 (+51);
- Житомирська область – 3 382 (+80);
- Хмельницька область – 2 519 (+38);
- Дніпропетровська область – 2 398 (+49);
- Чернігівська область – 1 941 (+47);
- Запорізька область – 1 627 (+31);
- Черкаська область – 1 594 (+21);
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