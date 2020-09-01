Від учора коронавірусну недугу діагностували у 2 088 мешканців України. На жаль, за минулу добу померли від ускладнень COVID-19 48 пацієнтів. Натомість видужали – 688 хворих.

Актуальні дані згідно з системою моніторингу поширення пандемії РНБО України, пише 24 канал.

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Всього за весь час пандемії в Україні інфікувалися 123 303 українці, з них видужали 57 802, летальних випадків — 2605.

Активних хворих, тобто тих, які продовжують своє лікування – 62 896.

Найбільше нових випадків виявили у Харківській (+262) та Одеській (+211) областях. Також понад 100 хворих зафіксували у Львівській (+193), Тернопільській (+180), Івано-Франківській (+169), Чернівецькій (+117) областях, а також у Києві (+176).

Коронавірус в Україні: статистика по областях

Львівська область – 14 703 (+193);

Київ – 13 546 (+176);

Чернівецька область – 10 420 (+117)

Рівненська область – 9 269 (+87)

Івано-Франківська область – 9 348 (+169);

Харківська область – 9 338 (+262);

Закарпатська область – 7 600 (+84);

Одеська область – 7 494 (+211);

Тернопільська область – 6 194 (+180);

Київська область – 5 755 (+86);

Волинська область – 5 223 (+52);

Вінницька область – 4 044 (+51);

Житомирська область – 3 382 (+80);

Хмельницька область – 2 519 (+38);

Дніпропетровська область – 2 398 (+49);

Чернігівська область – 1 941 (+47);

Запорізька область – 1 627 (+31);

Черкаська область – 1 594 (+21);

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