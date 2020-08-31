У ВООЗ наголосили, що безконтрольне скасування карантину може призвести до катастрофи. В організації запевнили, скасовувати обмеження варто обережно, не поспішаючи відкривати кордони.

Що кажуть у ВООЗ

Не можна скасовувати такі заходи, як дотримання соціальної дистанції та використання засобів індивідуального захисту. Про це заявив гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебрейесус під час брифінгу.

Читайте також Попередження ВООЗ: до зими смертність від COVID-19 може зрости

Він стверджує, що країнам, що бажають відкрити кордони, варто чекати неприємних наслідків.

Якщо країни серйозно налаштовані на те, щоб відкрити кордони, вони повинні бути серйозно налаштовані на боротьбу з COVID-19,

– наголосив гендиректор ВООЗ.

Він додав, що чим більший контроль держав за поширенням вірусу, тим швидше вони можуть відкрити кордони. Однак, за словами очільника ВООЗ, скасовувати всі заходи одразу – це "шлях до катастрофи."

Зверніть увагу! Раніше ВООЗ припускала, що пандемія коронавірусу закінчиться до 2022 року. Однак наразі вірус буде поширюватись швидко.

Коронавірус у світі та в Україні: яка статистика