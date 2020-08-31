Скасування карантину може призвести до катастрофи, – ВООЗ
У ВООЗ наголосили, що безконтрольне скасування карантину може призвести до катастрофи. В організації запевнили, скасовувати обмеження варто обережно, не поспішаючи відкривати кордони.
Що кажуть у ВООЗ
Не можна скасовувати такі заходи, як дотримання соціальної дистанції та використання засобів індивідуального захисту. Про це заявив гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебрейесус під час брифінгу.
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Він стверджує, що країнам, що бажають відкрити кордони, варто чекати неприємних наслідків.
Якщо країни серйозно налаштовані на те, щоб відкрити кордони, вони повинні бути серйозно налаштовані на боротьбу з COVID-19,
– наголосив гендиректор ВООЗ.
Він додав, що чим більший контроль держав за поширенням вірусу, тим швидше вони можуть відкрити кордони. Однак, за словами очільника ВООЗ, скасовувати всі заходи одразу – це "шлях до катастрофи."
Коронавірус у світі та в Україні: яка статистика
- Загалом від початку пандемії у світі захворіли понад 25 мільйонів людей.
- Однак левова частка з них – 16 мільйонів вже одужала. Померли від ускладнень хвороби 844 тисячі пацієнтів.
- Найбільше хворих є у США, Бразилії, Індії та Росії.
- В Україні зафіксували 121 215 випадків COVID-19. Понад 57 тисяч пацієнтів вже подолали захворювання. На жаль, 2 557 хворих померли.
- 31 серпня в Україні виявили 2 141 хворого на коронавірус.