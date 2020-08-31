Отмена карантина может привести к катастрофе, – ВОЗ
В ВОЗ подчеркнули, что бесконтрольная отмена карантина может привести к катастрофе. В организации заверили, отменять ограничения стоит осторожно, не спеша открывать границы.
Что говорят в ВОЗ
Нельзя отменять такие меры, как соблюдение социальной дистанции и использование средств индивидуальной защиты. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус во время брифинга.
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Он утверждает, что странам, желающим открыть границы, стоит ждать неприятных последствий.
Если страны серьезно настроены на то, чтобы открыть границы, они должны быть серьезно настроены на борьбу с COVID-19,
– подчеркнул гендиректор ВОЗ.
Он добавил, что чем больше контроль государств за распространением вируса, тем быстрее они могут открыть границы. Однако, по словам главы ВОЗ, отменять все меры сразу – это "путь к катастрофе."
Коронавирус в мире и в Украине: какая статистика
- Всего с начала пандемии в мире заболели более 25 миллионов людей.
- Однако львиная доля из них-16 миллионов уже выздоровела. Умерли от осложнений болезни 844 тысячи пациентов.
- Больше всего больных есть в США, Бразилии, Индии и России.
- В Украине зафиксировали 121 215 случаев COVID-19. Более 57 тысяч пациентов уже преодолели заболевания. К сожалению, 2 557 больных умерли.
- 31 августа в Украине обнаружили 2 141 больного коронавирусом.