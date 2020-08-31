В ВОЗ подчеркнули, что бесконтрольная отмена карантина может привести к катастрофе. В организации заверили, отменять ограничения стоит осторожно, не спеша открывать границы.

Что говорят в ВОЗ

Нельзя отменять такие меры, как соблюдение социальной дистанции и использование средств индивидуальной защиты. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус во время брифинга.

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Он утверждает, что странам, желающим открыть границы, стоит ждать неприятных последствий.

Если страны серьезно настроены на то, чтобы открыть границы, они должны быть серьезно настроены на борьбу с COVID-19,

– подчеркнул гендиректор ВОЗ.

Он добавил, что чем больше контроль государств за распространением вируса, тем быстрее они могут открыть границы. Однако, по словам главы ВОЗ, отменять все меры сразу – это "путь к катастрофе."

Обратите внимание! Ранее ВОЗ сообщила, что пандемия коронавируса закончится к 2022 году. Однако сейчас вирус будет распространяться быстро.

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