Всемирная организация здравоохранения предупредила, что к зиме количество госпитализаций и смертей вследствие коронавируса может возрасти.

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге призвал страны внедрить эффективные системы контроля и отслеживания, сообщает The Guardian.

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Клюге отметил, что сейчас во всех европейских странах наблюдается увеличение заболеваемости среди младших возрастных групп. И, вероятнее всего, с приближением зимы молодежь теснее начнет контактировать с людьми пожилого возраста. Представитель ВОЗ считает, что это может привести к увеличению количества госпитализаций и смертности.

Он предупреждает молодых людей, что "никто не непобедим" и что эта пандемия является "смерчем с длинным хвостом".

Клюге отметил, что "бдительность – это ключевое слово". По его словам, человечество теперь владеет достаточным количеством информации о новом коронавирусе, чтобы иметь возможность взять под контроль. Поэтому он призвал правительства стран внедрить эффективные системы контроля и отслеживания.

Отметим, что согласно данным аппарата СНБО Украины, с начала пандемии в мире зарегистрировали 24 198 963 инфицированных SARS-CoV-2. Зато 15 820 317 пациентов уже выздоровели. Но 826 321 больной умер от осложнений.

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