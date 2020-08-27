Предупреждение ВОЗ: к зиме смертность от COVID-19 может вырасти
Всемирная организация здравоохранения предупредила, что к зиме количество госпитализаций и смертей вследствие коронавируса может возрасти.
Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге призвал страны внедрить эффективные системы контроля и отслеживания, сообщает The Guardian.
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Клюге отметил, что сейчас во всех европейских странах наблюдается увеличение заболеваемости среди младших возрастных групп. И, вероятнее всего, с приближением зимы молодежь теснее начнет контактировать с людьми пожилого возраста. Представитель ВОЗ считает, что это может привести к увеличению количества госпитализаций и смертности.
Он предупреждает молодых людей, что "никто не непобедим" и что эта пандемия является "смерчем с длинным хвостом".
Клюге отметил, что "бдительность – это ключевое слово". По его словам, человечество теперь владеет достаточным количеством информации о новом коронавирусе, чтобы иметь возможность взять под контроль. Поэтому он призвал правительства стран внедрить эффективные системы контроля и отслеживания.
Отметим, что согласно данным аппарата СНБО Украины, с начала пандемии в мире зарегистрировали 24 198 963 инфицированных SARS-CoV-2. Зато 15 820 317 пациентов уже выздоровели. Но 826 321 больной умер от осложнений.
Топ-5 стран по распространению коронавируса
- США – 5 823 685;
- Бразилия – 3 717 156;
- Индия – 3 310 234;
- Россия – 972 972;
- Южная Африка – 615 701.