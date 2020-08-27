Всесвітня організація охорони здоров'я попередила, що до зими кількість госпіталізацій та смертей внаслідок коронавірусу може зрости.

Директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге закликав країни впровадити ефективні системи контролю і відстеження, повідомляє The Guardian.

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Клюге зауважив, що зараз у всіх європейських країнах спостерігається збільшення захворюваності серед молодших вікових груп. І, ймовірніше за все, з наближенням зими молодь тісніше почне контактувати з людьми похилого віку. Представник ВООЗ вважає, що це може призвести до збільшення кількості госпіталізацій та смертності.

Він попереджає молодих людей, що "ніхто не є непереможним" і що ця пандемія є "смерчем з довгим хвостом".

Клюге зауважив, що "пильність – це ключове слово". За його словами, людство тепер володіє достатньою кількістю інформації про новий коронавірус, аби мати змогу взяти ситуацію під контроль. Відтак, він закликав уряди країн впровадити ефективні системи контрою та відстеження.

Зазначимо, що згідно з даними апарату РНБО України , від початку пандемії у світі зареєстрували 24 198 963 інфікованих SARS-CoV-2. Натомість 15 820 317 пацієнтів вже одужали. Але 826 321 хворий помер від ускладнень.

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