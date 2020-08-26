31 вакцина против коронавируса находится на этапе клинических испытаний, то есть производители начали испытания вакцины на людях. Еще 142 компании находятся на стадии предклинических исследований вакцин.

Об этом рассказал сотрудник программы по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения Европейского регионального бюро ВОЗ Олег Стороженко, пишет Громадское.

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Что необходимо, что вакцину начали массово использовать

По словам Стороженко, существует так называемое движение "Солидарность" – мониторинговая платформа, которая отслеживает и поддерживает связь со всеми коммерческими и некоммерческими фирмами, академическими институтами, вовлеченными в разработку вакцины.

Именно так ВОЗ следит, какая из предложенных вакцин соответствует требованиям не только эффективности, но и безопасности.

Когда мы говорим о фазах испытания на людях, там должны быть тоже большие объемы, десятки тысяч волонтеров, которые будут готовы испытать эту вакцину на себе. Только после того, как будут доказательства эффективности и безопасности вакцины, и только после этого ВОЗ может рекомендовать, чтобы та или иная вакцина вышла на глобальный рынок,

– рассказал Олег Стороженко.

Есть ли потенциальный кандидат для утверждения

Наибольшего прогресса — выхода на третий этап клинических исследований — достигли шесть вакцин:

вакцина Оксфордского университета и AstroZeneca;

три китайских вакцины;

вакцина компании Moderna;

вакцина от немецких производителей BioNTech, Fosun Pharma и Pfizer.

Третий этап означает массовое испытание вакцины на большом количестве людей с учетом принципа случайного отбора участников испытания, плацебо-контролированного (действенность и безопасность вакцины сравнивают с теми, кому вкалывают плацебо) и вдвойне-слепого исследования (ни испытуемые, ни врачи не знают, кому именно достается вакцина, а кому плацебо).

Вероятно, в лучшем случае, готовая вакцина появится к концу 2020 года.



Готовы ли украинцы вакцинироваться от коронавируса / Инфографика 24 канала