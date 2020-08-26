31 вакцина проти коронавірусу перебуває на етапі клінічних випробувань, тобто виробники розпочали випробування вакцини на людях. Ще 142 компанії перебувають на стадії передклінічних досліджень вакцин.

Про це розповів співробітник програми з надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров'я Європейського регіонального бюро ВООЗ Олег Стороженко, пише Громадське.

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Що треба, що вакцину почали масово використовувати

За словами Стороженка, існує так званий рух "Солідарність" — моніторингова платформа, яка відстежує і підтримує зв'язок з усіма комерційними та некомерційними фірмами, академічними інститутами, залученими до розробки вакцини.

Саме так ВООЗ стежить, яка із запропонованих відповідає вимогам не тільки ефективності, але й безпечності.

Коли ми говоримо про фази випробування на людях, там повинні бути теж великі обсяги, десятки тисяч волонтерів, які готові будуть випробувати цю вакцину на собі. Тільки після того, як будуть докази ефективності і безпеки вакцини, – тільки після цього ВООЗ може рекомендувати, щоб та чи інша вакцина вийшла на глобальний ринок,

— розповів Олег Стороженко.

Чи є потенційний кандидат для затвердження

Найбільшого прогресу — виходу на третій етап клінічних досліджень — досягли шість вакцин:

вакцина Оксфордського університету і AstroZeneca;

три китайські вакцини;

вакцина компанії Moderna;

вакцина від німецьких виробників BioNTech, Fosun Pharma і Pfizer.

Третій етап означає масове випробування вакцини на великій кількості людей із урахуванням принципу випадкового відбору учасників випробування, плацебо-контрльованого (дієвість та безпечність вакцини порівнюють із тими, кому вколюють плацебо) і подвійно-сліпого дослідження (ані учасники випробування, ані лікарі не знають, кому саме дістається вакцина, а кому плацебо).

Ймовірно, у найкращому випадку готова вакцина з'явиться до кінця 2020 року.



Чи готові вакцинуватись українці від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу