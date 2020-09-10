Щоб зберегти здоров’я зубів та гарну посмішку, потрібно щодня чистити зуби. Найважливіше правило – чистити зуби близько 2 хвилин.

Від тривалості залежить ефективність очищення ротової порожнини. Тому чистити зуби потрібно не менше 2 хвилини двічі на день, зазначила Уляна Супрун на своїй сторінці у фейсбук.

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Правильна техніка чистки зубів

Не менш важливо приділяти увагу на техніку чищення. І що цікаво – найбільш ефективним методом чищення зубів визнано техніку Басса.

Як правильно чистити зуби: техніка Басса

Щітку потрібно розташувати під кутом 45 градусів до ясен. Робіть обертальні вимітальні рухи від ясен до зуба. Головне, це робити не швидко та обережно, щоб не зашкодити яснам. М’якими рухами назад очистіть зовнішню, внутрішню та жувальну поверхні кожного зуба. Також щіткою очистить поверхню язика – це освіжає подих і на язику не скупчується наліт. Варто використовувати зубну нитку, адже вона допоможе вичистити залишки їжі.



Як правильно чистити зуби / Інструкція

Яку зубну пасту використовувати?

Пасту потрібно обирати в залежності від концентрації фтору:

для дорослих – з 1350 ppm фториду;

для дітей – 1350-1500 ppm фториду.

Якщо ж у вас підвищена чутливість зубів, використовувати зубні пасти, які містять фтор – не рекомендується.

Як обрати зубну щітку та навіщо зубна нитка

Важливість зубної нитки

Використання зубної нитки допоможе очистити важкодоступні ділянки ротової порожнини. Крім того, регулярне використання нитки зменшує ризик появи карієсу та захворювань ясен.

На що звертати увагу при виборі зубної щітки

Ступінь жорсткості

Залежно від ступеня чутливості ясен, потрібно обирати жорсткість ворсу. Їх декілька видів:

Дуже м'які щітки (sensitive) – підходять дітям або дорослим, які мають патології ясен і твердих тканин зубів.

М'які (soft) – підходить для тих, хто має підвищену кровоточивість, цукровий діабет, а також при вагітності або лактації.

Середні (medium) – оптимальні для багатьох людей. Якщо у вас немає захворювань ротової порожнини то такі щітки ідеально підійдуть для вас.

Жорсткі (hard) – підходять для курців, кавоманів або для тих, хто маж підвищене утворення нальоту.

Супержорсткі (extra-hard) – використовувати тільки при наявності протезів, брекетів та інших ортодонтичних конструкцій.

Окрім того, зубну щітку потрібно змінювати раз на 3 місяці, оскільки за цей час вона зношується, втрачається пружність щетинок, і, відповідно, зменшується ефективність очищення. А ще на щітці накопичуються бактерії, які можуть спричинити запалення ротової порожнини.

Ручка та голівка зубної щітки

Головка потрібна охоплювати одночасно 2 або 2,5 зуба. А робоча частина має бути круглою, щоб не травмувати ясна.

Ручка пристрою має бути широкою, з прогумованими вставками, що виключають її вислизання з рук.

Як правильно чистити зуби – дивіться відео