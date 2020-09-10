Чтобы сохранить здоровье зубов и красивую улыбку, нужно ежедневно чистить зубы. Самое важное правило – чистить зубы около 2 минут.

От продолжительности зависит эффективность очистки ротовой полости. Поэтому чистить зубы нужно не менее 2 минут дважды в день, отметила Ульяна Супрун на своей странице в фейсбук.

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Правильная техника чистки зубов

Не менее важно уделять внимание технике чистки. И что интересно – наиболее эффективным методом чистки зубов признано технику Басса.

Как правильно чистить зубы: техника Басса

Щетку нужно расположить под углом 45 градусов к деснам. Делайте вращательные выметальные движения от десны к зубу. Главное, это делать не быстро и осторожно, чтобы не повредить деснам. Мягкими движениями назад очистите внешнюю, внутреннюю и жевательную поверхности каждого зуба. Также щеткой очистите поверхность языка – это освежает дыхание и на языке не скапливается налет. Стоит использовать зубную нить, ведь она поможет вычистить остатки пищи.



Как правильно чистить зубы / Инструкция

Какую зубную пасту использовать?

Пасту нужно выбирать в зависимости от концентрации фтора

для взрослых – с 1350 ppm фторида;

для детей – 1350-1500 ppm фторида.

Если же у вас повышенная чувствительность зубов, использовать зубные пасты, содержащие фтор – не рекомендуется.

Как выбрать зубную щетку и зачем зубная нить

Важность зубной нити

Использование зубной нити поможет очистить труднодоступные участки полости рта. Кроме того, регулярное использование нити уменьшает риск появления кариеса и заболеваний десен.

На что обращать внимание при выборе зубной щетки

Степень жесткости

В зависимости от степени чувствительности десен, нужно выбирать жесткость ворса. Их несколько видов:

Очень мягкие щетки (sensitive) – подходят детям или взрослым, которые имеют патологии десен и твердых тканей зубов.

Мягкие (soft) – подходит для тех, кто имеет повышенную кровоточивость, сахарный диабет, а также при беременности и лактации.

Средние (medium) – оптимальные для многих людей. Если у вас нет заболеваний ротовой полости то такие щетки идеально подойдут для вас.

Жесткие (hard) – подходят для курильщиков, кофеманов или для тех, кто имеет повышенное образование налета.

Супержесткие (extra-hard) – использовать только при наличии протезов, брекетов и других ортодонтических конструкций.

Кроме того, зубную щетку нужно менять раз в 3 месяца, поскольку за это время она изнашивается, теряется упругость щетинок, и, соответственно, уменьшается эффективность очистки. А еще на щетке скапливаются бактерии, которые могут вызвать воспаление ротовой полости.

Ручка и головка зубной щетки

Головка должна охватывать одновременно 2 или 2,5 зуба. А рабочая часть должна быть круглой, чтобы не травмировать десна.

Ручка устройства должна быть широкой, с прорезиненными вставками, исключающими ее выскальзывание из рук.

Как правильно чистить зубы – смотрите видео