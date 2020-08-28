Утром мы чистим зубы и уже не можем представить свой день без этого ритуала. Но когда именно стоит чистить зубы, чтобы старания не были напрасными?

Зубы должны быть чистыми, когда вы выходите из дома на целый день – это главное правило. О том, когда именно следует чистить зубы до или после завтрака – читайте в материале 24 канала.

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Когда стоит чистить зубы

После завтрака чистить зубы нужно обязательно. Но последние исследования показали, что сразу после приема пищи чистить зубы не рекомендуется. Особенно, если это была кислая пища или сладости. Для начала нужно, чтобы кислота была нейтрализована слюной, а потом уже можно и очищать зубы от остатков пищи.

Желательно чистить зубы через 30 – 60 минут после приема пищи. А сразу после еды можно пожевать жвачку с ксилитом и без сахара или полоскать полость рта простой водой. Поэтому планируйте завтрак так, чтобы было немного времени на восстановление pH баланса в полости рта.

Стоит ли чистить зубы до завтрака

Если вечером вы хорошо почистили зубы перед сном, то утром они столь же чисты.

Но, если утром вы чувствуете скопления нового налета на зубах, то вам нужно обратить внимание на то, как вы чистите зубы. Возможно вам нужно изменить или дополнять арсенал средств по уходу за зубами.

Если скопление налета на зубах утром причиняет дискомфорт, то стоит перед завтрак почистить зубы.

Если вы почистили зубы до завтрака, то после завтрака их все равно обязательно нужно хорошо и качественно очистить. Просто прополоскать мало.



После завтрака нужно обязательно чистить зубы / Фото: omycotton.com

В общем, зубы нужно чистить хотя бы дважды в день, однако сам процесс должен длиться не менее 2 минут. От продолжительности чистки зубов зависит эффективность очистки ротовой полости, и чем лучше вы их почистите, тем меньше риск возникновения кариеса и болезней десен.

Как правильно чистить зубы: инструкция

Расположите щетку под углом 45 градусов к десне и совершайте вращательные выметающие движения от десны к зубу. Главное, это делать не быстро и осторожно, чтобы не повредить десны. Мягкими движениями очистите внешнюю, внутреннюю и жевательную поверхности каждого зуба. Для лучшего эффекта пользуйтесь зубной нитью. Также щеткой можно очистить поверхность языка – это освежает дыхание и на языке не скапливается налет.



Чистить зубы необходимо выметающими движениями / Фото: irrigators.com.ua