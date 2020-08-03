5 полезных и 5 вредных продуктов для здоровья зубов
Пищевые продукты, которые мы потребляем, влияют на состояние ротовой полости. Поэтому важно знать, какие продукты имеют хорошее влияние, а какие разрушительное.
Чтобы избежать проблем с зубами и деснами, эксперты советуют быть осторожными со сладкими и кислыми продуктами, пишут в Healthline.
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Кроме того, специалисты советуют минимизировать потребление продуктов с высоким содержанием углеводов.
Лучше сосредоточиться на продуктах с низким содержанием углеводов и сахара, а также с высоким содержанием клетчатки, которые содержат важные питательные вещества – кальций, фосфор и магний.
Полезные продукты для ротовой полости
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Какао-бобы
Горький черный шоколад без добавления сахара может предупредить кариес, предотвращая образование зубного налета.
Ведь он содержит полифенолы, которые убивают бактерии, вызывающие кариес, а также создают барьер между зубами и зубным налетом.
Стоит отдавать предпочтение какао-бобам или темному шоколаду с очень малым количеством сахара, так как дополнительные ингредиенты полностью нивелируют преимущество шоколада.
Шоколад может быть полезным для ваших зубов, если он горький / Фото Unsplash
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Молочные продукты
Молочные продукты, включая сыр и сливочное масло, имеют высокое содержание витамина К2, который важен для здоровья зубов.Есть и другие продукты с высоким содержанием K2 – говядина, яйца, куриная печень. Также эти продукты имеют высокое содержание фосфора, который является питательным веществом для ротовой полости.
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Жирная рыба
Жирная рыба является важным компонентом большинства моделей здорового питания, поскольку содержит много витамина D.
Именно этот витамин помогает снизить риск появления кариеса. Витамин D работает синергетически с витаминами А и К2, укрепляя эмаль изнутри.
Дефицит любого из этих питательных веществ может привести к ослаблению эмали.
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Листовая зелень
Зелень – это полезные пребиотики, которыми питаются здоровые бактерии полости рта. Листовая зелень делает зубы чистыми, а также помогает поддерживать здоровую среду.
Лучше всего для зубов подходит темная листовая зелень, которая содержит много минералов, например капуста, шпинат, руккола.
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Грейпфруты и апельсины
Несмотря на то, что кислые продукты могут негативно влияют на зубы, грейпфруты и апельсины полезны для здоровья ротовой полости при умеренном употреблении. Ведь цитрусовые богаты витамином С, который укрепляет сосуды и соединительные ткани во рту.
Это замедляет прогресс воспаления десен.
Продукты вредные для ротовой полости
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Сухое печенье
Крекеры являются наиболее опасными продуктами для здоровья полости рта. Углеводы, которые содержатся в печенье, быстро разлагаются во рту и являются питательными для патогенных бактерий.
Когда бактерии разрушаются, они выделяют кислоту, что может привести к образованию зубного налета и порчи зубов.
Печенье и кофе разрушают ваши зубы / Фото Unsplash
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Сухофрукты
Сухофрукты могут быть вредными для полости рта, поскольку они полностью лишены влаги и имеют высокое содержание сахара.
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Сладкая вода
Кроме высокого содержания сахара, все газированные напитки (даже с нулевым содержанием калорий) содержат много кислоты. А кислотность, в свою очередь, способствует воспалению десен и общему дисбиозу полости рта.
Чтобы защитить свои зубы, газировку стоит пить в течение короткого периода времени, затем стоит сполоснуть рот водой, а после 45 минут почистить зубы.
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Комбуча
Комбуча относят к полезным напиткам из-за содержания полезных бактерий и антиоксидантов. Однако некоторые напитки из чайного гриба содержат добавленные сахара.
Чтобы выбрать полезный напиток для полости рта и кишечника найдите тот, в котором отсутствует сахар.
После приема напитка сполосните рот водой, а затем почистите зубы, чтобы предотвратить кислотную атаку.
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Фасоль и чечевица
Способствовать разрушению зубов может фитиновая кислота, которая содержится в этих продуктах.
Фитиновая кислота может осложнить усвоение зубами таких питательных веществ, как кальций, фосфор, витамин D и магний, что способствует возникновению кариеса.
Чтобы устранить фитиновую кислоту, бобы, чечевицу и другие злаки можно замочить на ночь перед употреблением.