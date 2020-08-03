Пищевые продукты, которые мы потребляем, влияют на состояние ротовой полости. Поэтому важно знать, какие продукты имеют хорошее влияние, а какие разрушительное.

Чтобы избежать проблем с зубами и деснами, эксперты советуют быть осторожными со сладкими и кислыми продуктами, пишут в Healthline.

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Кроме того, специалисты советуют минимизировать потребление продуктов с высоким содержанием углеводов.

Лучше сосредоточиться на продуктах с низким содержанием углеводов и сахара, а также с высоким содержанием клетчатки, которые содержат важные питательные вещества – кальций, фосфор и магний.

Полезные продукты для ротовой полости

Какао-бобы

Горький черный шоколад без добавления сахара может предупредить кариес, предотвращая образование зубного налета.

Ведь он содержит полифенолы, которые убивают бактерии, вызывающие кариес, а также создают барьер между зубами и зубным налетом.

Стоит отдавать предпочтение какао-бобам или темному шоколаду с очень малым количеством сахара, так как дополнительные ингредиенты полностью нивелируют преимущество шоколада.

Шоколад может быть полезным для ваших зубов, если он горький / Фото Unsplash

Молочные продукты

Молочные продукты, включая сыр и сливочное масло, имеют высокое содержание витамина К2, который важен для здоровья зубов.Есть и другие продукты с высоким содержанием K2 – говядина, яйца, куриная печень. Также эти продукты имеют высокое содержание фосфора, который является питательным веществом для ротовой полости.

Жирная рыба

Жирная рыба является важным компонентом большинства моделей здорового питания, поскольку содержит много витамина D.

Именно этот витамин помогает снизить риск появления кариеса. Витамин D работает синергетически с витаминами А и К2, укрепляя эмаль изнутри.

Дефицит любого из этих питательных веществ может привести к ослаблению эмали.

Жирная рыба также богата омега-3, которые поддерживают здоровье десен. Тунец, скумбрия, лосось и форель являются одними из рыб, которые содержат больше всего витамина D и омега-3.

Листовая зелень

Зелень – это полезные пребиотики, которыми питаются здоровые бактерии полости рта. Листовая зелень делает зубы чистыми, а также помогает поддерживать здоровую среду.

Лучше всего для зубов подходит темная листовая зелень, которая содержит много минералов, например капуста, шпинат, руккола.

Грейпфруты и апельсины

Несмотря на то, что кислые продукты могут негативно влияют на зубы, грейпфруты и апельсины полезны для здоровья ротовой полости при умеренном употреблении. Ведь цитрусовые богаты витамином С, который укрепляет сосуды и соединительные ткани во рту.

Это замедляет прогресс воспаления десен.

Продукты вредные для ротовой полости

Сухое печенье

Крекеры являются наиболее опасными продуктами для здоровья полости рта. Углеводы, которые содержатся в печенье, быстро разлагаются во рту и являются питательными для патогенных бактерий.

Когда бактерии разрушаются, они выделяют кислоту, что может привести к образованию зубного налета и порчи зубов.

Печенье и кофе разрушают ваши зубы / Фото Unsplash

Сухофрукты

Сухофрукты могут быть вредными для полости рта, поскольку они полностью лишены влаги и имеют высокое содержание сахара.

Сладкая вода

Кроме высокого содержания сахара, все газированные напитки (даже с нулевым содержанием калорий) содержат много кислоты. А кислотность, в свою очередь, способствует воспалению десен и общему дисбиозу полости рта.

Чтобы защитить свои зубы, газировку стоит пить в течение короткого периода времени, затем стоит сполоснуть рот водой, а после 45 минут почистить зубы.

Комбуча

Комбуча относят к полезным напиткам из-за содержания полезных бактерий и антиоксидантов. Однако некоторые напитки из чайного гриба содержат добавленные сахара.

Чтобы выбрать полезный напиток для полости рта и кишечника найдите тот, в котором отсутствует сахар.

После приема напитка сполосните рот водой, а затем почистите зубы, чтобы предотвратить кислотную атаку.

Фасоль и чечевица

Способствовать разрушению зубов может фитиновая кислота, которая содержится в этих продуктах.

Фитиновая кислота может осложнить усвоение зубами таких питательных веществ, как кальций, фосфор, витамин D и магний, что способствует возникновению кариеса.

Чтобы устранить фитиновую кислоту, бобы, чечевицу и другие злаки можно замочить на ночь перед употреблением.