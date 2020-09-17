Чувствительность зубов к холодной, горячей или сладкой пище – распространенная проблема. Она возникает из-за эрозии зубной эмали и гиперчувствительности дентина. В связи с этим появляются дорогие зубные пасты, которые, по словам производителей, эффективны в борьбе с этой проблемой.

Исследование, которое провели швейцарские ученые, показало, что ни одна из девяти проанализированных зубных паст не способна предотвратить эрозию поверхности эмали и гиперчувствительность, пишет nature.

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Почему возникает чувствительность зубов

Гиперчувствительность дентина обусловлена наличием открытых канальцев, через которые на него влияет сладкая, горячая и холодная пища. Такую гиперчувствительность вызывает эрозия поверхности зубной эмали.

Эрозия зубной эмали – это потеря слоев твердых тканей зуба, вызванная кислотой без участия бактерий, в отличие от кариеса, который связан с бактериями. Когда такая потеря связана с механическим воздействием, таким как чистка зубов, она приводит к эрозионному износу.



Зубные пасты не помогают при чувствительных зубах / Фото Unsplash

Как проходило исследование

Ученые протестировали восемь антиэрозионных зубных паст и одну контрольную зубную пасту. Исследование смоделировало эффект чистки один раз в день, а также влияние кислого раствора. В исследовании использовались человеческие премоляры, искусственная слюна и автоматическая машина для чистки.

Согласно результатам исследования, ни одна из зубных паст не обеспечивала защиту зубов от эрозии и стирания эмали, и потеря поверхности эмали происходила в той или иной степени.

Как лечить чувствительность зубов

Авторы исследования подчеркнули, что эти зубные пасты выполняют функцию чистки, но при этом они должны использоваться как дополнение, а не как лечение. Для решения проблемы потери эмали и гиперчувствительности дентина нужны как минимум три фактора: кроме использования соответствующей зубной пасты, необходимо лечение, назначенное стоматологом, и изменение образа жизни, особенно диеты.