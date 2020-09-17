Чутливість зубів до холодної, гарячої або солодкої їжі – поширена проблема. Вона виникає через ерозію зубної емалі та гіперчутливість дентину. У зв'язку з цим з'являються дорогі зубні пасти, які, за словами виробників, ефективні в боротьбі з цією проблемою.

Дослідження, яке провели швейцарські вчені, показало, що жодна з дев'яти проаналізованих зубних паст не здатна запобігти ерозії поверхні емалі та гіперчутливості, пише nature.

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Чому виникає чутливість зубів

Гіперчутливість дентину обумовлена ​​наявністю відкритих канальців, через які на нього впливає солодка, гаряча і холодна їжа. Таку гіперчутливість викликає ерозія поверхні зубної емалі.

Ерозія зубної емалі – це втрата шарів твердих тканин зуба, викликана кислотою без участі бактерій, на відміну від карієсу, який пов'язаний з бактеріями. Коли така втрата пов'язана з механічним впливом, таким як чищення зубів, вона призводить до ерозійного зносу.



Зубні пасти не допомагають при чутливих зубах / Фото Unsplash

Як проходило дослідження

Вчені протестували вісім антиерозійних зубних паст і одну контрольну зубну пасту. Дослідження змоделював ефект чищення один раз в день, а також вплив кислого розчину. У дослідженні використовувалися людські премоляри, штучна слина та автоматична для чищення машина.

Згідно з результатами дослідження, жодна з зубних паст не забезпечувала захист зубів від ерозії та стирання емалі, і втрата поверхні емалі відбувалася тою чи іншою мірою.

Як лікувати чутливість зубів

Автори дослідження підкреслили, що ці зубні пасти виконують функцію чищення, але при цьому вони повинні використовуватися як доповнення, а не як лікування. Для розв'язання проблеми втрати емалі та гіперчутливості дентину потрібно як мінімум три чинники: крім використання відповідної зубної пасти, необхідно лікування, призначене стоматологом, і зміна способу життя, особливо дієти.